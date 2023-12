FORNO CANAVESE – Prendono il via oggi, venerdì 15 dicembre, gli eventi dedicati a “Insieme x Rebecca”, inseriti all’interno del programma del “Natale del Paluc”, organizzato dalla Proloco di Forno, in collaborazione con il Comune.

Rebecca è una ragazza di Forno affetta dalla malformazione Arnold Chiari 1 e dalla sindrome da ipotensione liquorale. La giovane, dopo quattordici interventi chirurgici in 8 anni, l’ultimo dei quali nel maggio 2020, sembrava finalmente migliorare giorno per giorno. Purtroppo da metà febbraio 2022, invece, la situazione è degenerata al punto che oggi Rebecca sopravvive in un letto, e nei mesi scorsi i genitori hanno portato a conoscenza di tutti la sua situazione e quella della sua famiglia. A causa del costo delle cure, infatti, la famiglia di Rebecca ha speso circa 240.000 euro, tutti i suoi risparmi.

Così, grazie all’aiuto dell’Associazione Noi ci Siamo Onlus presieduta da Gigi Querio è stata attivata una raccolta fondi a cui sarà dedicato l’intero ricavato delle varie iniziative, iniziate da qualche mese, e che proseguiranno su tutto il territorio.

Proprio in quel di Forno questa sera, venerdì 15 dicembre 2023 alle 21.00, nel salone dell’oratorio prende il via uno “Spettacolo di Varietà” presentato da Daiana Girot e Giancarlo Moia. Tanti i momenti divertenti con la Compagnia Teatrale Volti Anonimi di Torino, Anna Chiadò e Giancarlo Moia, musica con i pianisti Federica Bertot ed Emanuele Sartoris, esibizioni di canto con Ercole Bassi e Francesco Vallone, sempre della Compagnia Teatrale Volti Anonimi, e Giorgia Giorgis, ma non mancherà anche la danza con Monica Farneti, Patrizia Bagatin, Tiziana Formiconi, Monica Graniglia e Patrizia Doria dei Volti Anonimi.

Si prosegue poi nella giornata di domani, sabato 16 dicembre 2023 alle 21.00 all’interno del palazzetto “Sergio Benetti”, con il “Concerto di Natale” eseguito dall’Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino diretto dal Maestro Andrea Ferro e dal vice Maestro Paola Convertino.

Domenica 17 dicembre per tutta la giornata, durante il “Mercatino di Natale” in piazza Vittorio Veneto, associazioni, commercianti, artigiani e hobbisti animeranno il paese, sarà presente uno stand dell’associazione “Noi ci Siamo Onlus” che si dedicherà alla vendita di panettoni solidali il cui ricavato, sommato a quello ottenuto durante gli altri eventi, sarà devoluto alla raccolta fondi “Insieme x Rebecca”.