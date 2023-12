BORGARO TORINESE – Un premio dedicato ai giovani laureati residenti in città

BORGARO TORINESE – Ancora pochi giorni a disposizione per poter ambire al premio di studio che è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale di Borgaro Torinese e che in questa maniera si pone l’obiettivo di porre in risalto i giovani della propria città.

Scade, infatti, il prossimo 29 dicembre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domante che vedono al centro dell’attenzione i ragazzi e le ragazze che hanno conseguito una laurea magistrale, in maniera meritevole, e che risiedono nella comunità borgarese.

Sono state predisposte due sezioni separate: da una parte c’è il cosiddetto premio tesi di laurea “Borgaro: ieri, oggi, domani”, riservato a coloro che hanno discusso la propria tesi presentando

degli approfondimenti legati al passato, al presente od allo sviluppo della città.

La seconda, invece, è dedicato alle tesi che specificatamente non interessano gli argomenti che sono inclusi nella sezione precedente.

A poter partecipare, come detto, devono essere i giovani residenti a Borgaro Torinese che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale (o vecchio ordinamento), nel periodo che va dal 2 dicembre 2022 sino al primo giorno di dicembre dell’anno in corso, presso una delle Università italiane abilitate a rilasciare lauree.

La domanda potrà consegnata via posta od a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito piazza Vittorio Veneto 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e non oltre le 12 di venerdì 29.

I contributi che saranno assegnati andranno (in base alla votazione ottenuta) nella prima sezione dai 300 ai 400 euro, nella seconda dai 150 sino ai 200 euro. Per informazioni maggiori è possibile anche consultare il sito del Comune di Borgaro Torinese.