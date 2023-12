LOCANA – Un’intera frazione si trasforma nella “capitale dei presepi”

LOCANA – E’ stata un’apertura con i fiocchi quella che lo scorso 9 dicembre 2023 ha caratterizzato l’esposizione dei presepi che è stata allestita in quel di Chironio, una delle frazioni del comune di Locana, la quale ormai da alcuni anni a questa parte richiama nel periodo natalizio migliaia di persone da tutto il Piemonte.

L’edizione numero 8 della kermesse dedicata alla Natività che è allestita dal locale Comitato, la quale andrà avanti sino al prossimo 7 gennaio 2024, pure questa volta permetterà ai visitatori di ammirare decine e decine di presepi davvero originali, realizzati nelle forme, nelle fogge e con i materiali più diversi, i quali sono stati posizionati nei vari angoli della località che sorge nelle Valli Orco.

In occasione della prima giornata ufficiale è stata allestita una Santa Messa, che nel pomeriggio è stata celebrata da don San Sergio, mentre ha fatto seguito l’inaugurazione, che è stata animata anche dalle note e dalle voci dei bimbi e dai ragazzi, grazie all’esibizione del gruppo “I prima nota”.

Come da tradizione è stato offerto un dolce rinfresco, che ha ulteriormente allietato una partenza che fa davvero ben sperare per il proseguimento dell’evento. Evento che il prossimo 26 dicembre proporrà, dalle ore 16.30, un ulteriore bel momento, cioè la fiaccolata che porterà dalla chiesa del Cantellino sino a Chironio.

Infine, il 6 gennaio sarà la volta di un’altra bella sorpresa, rappresentata dall’incontro con la Befana, con la possibilità di visitare la sua speciale casa (il tutto a partire dalle ore 15.30).

L’organizzazione ricorda che per l’intera durata del periodo di esposizione sarà possibile ammirare pure i quadri di legno realizzati dalla Can Art, ovvero la scuola di scultura che ha sede a Cintano, oltre alla Natività in pino cedro opera dello scultore Marco Rolando.

Infine, nelle giornata del 24 e 26 dicembre 2023, oltre del 1° e del 6 gennaio 2024 sarà attivo il bus navetta che porterà coloro che ne usufruiranno dal parcheggio sito vicino al centro cittadino sino alla frazione.