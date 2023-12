VALLI – Mauro Durbano nominato Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso

VALLI – Nonostante la sua candidatura a Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso avesse sollevato diverse perplessità, Mauro Durbano, vice Sindaco di Ceresole Reale, è stato nominato Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Perplessità tanto che una decina di sindaci delle Unioni Valli Orco e Soana, e Gran Paradiso avevano sottoscritto una missiva rivola al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ai parlamentari delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per esprimerle. Il Comune di Ronco Canavese aveva, lo scorso mese, addirittura avanzato la proposta di uscire dal Gran Paradiso, i cui indirizzi verranno discussi durante la prossima seduta di consiglio prevista per venerdì 15 dicembre.

Soddisfatta invece della nomina, la Lega e in particolare Andrea Cane, responsabile Enti locali della Lega Salvini Piemonte, consigliere regionale e comunale a Ingria, che dichiara:

“Andiamo fieri di accogliere una personalità così competente e preparata come Mauro Durbano alla guida del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La sua dedizione ed esperienza saranno di sicuro un valore aggiunto per la gestione e la tutela di questo importante patrimonio naturalistico.”

“La nuova guida nominata oggi – aggiunge – rappresenta un’opportunità cruciale per rilanciare e rinnovare l’azione del Parco non solo nei suoi confini, ma anche nei territori circostanti trasformandolo in un motore di riqualificazione ambientale, turistica e uno strumento di sviluppo diretto a migliorare la qualità della vita nei territori circostanti. Ci attendono anni di lavoro di squadra per valorizzare ulteriormente i nostri borghi, a partire dalle sedi del Parco che sarà opportuno portare nelle nostre Valli, – conclude Cane – così come lo stesso brand di questo Ente che dovrà sempre più fare da volano per lo sviluppo dei nostri piccoli Comuni che abitiamo ed amministriamo con tanta passione: anche l’amico Mauro è amministratore del territorio essendo vice Sindaco di Ceresole e conosce molto bene le problematiche e le esigenze di queste montagne”