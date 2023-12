CUORGNÈ – “Un giorno senza rischio non è vissuto”: i VVF festeggiano Santa Barbara (FOTO E VIDEO)

CUORGNÈ – Festa ieri, domenica 10 dicembre 2023, per i Vigili del Fuoco Volontari di Cuorgnè, con la celebrazione della tradizionale ricorrenza annuale per Santa Barbara. Quest’anno la festa è stata dedicata al Vigile del Fuoco e Coordinatore Massimo Viglierco, scomparso qualche mese orsono, effettivo al distaccamento di Ivrea, aveva iniziato come volontario proprio a Cuorgnè.

Presenti alle celebrazioni le rappresentanze dei vari distaccamenti volontari del Canavese, del distaccamento permanente di Ivrea, oltre alla rappresentanza della Direzione Regionale del Piemonte, del Comando Provinciale di Torino, Amministratori e il Consigliere Regionale Mauro Fava.

“Vorrei ringraziare i capi squadra di Rivarolo e Castellamonte – ha dichiarato il Capo distaccamento Luca Sansoè – per la professionalità e disponibilità dimostrata durante il mio periodo di assenza. Desidero ricordare Massimo Viglierco a cui è dedicata questa giornata e ringraziare le nostre famiglie, perchè non è per loro sempre facile gestire la convivenza con noi, che partiamo nel bel mezzo della notte. Vi auguro una buona festa e che Santa Barbara ci protegga.”

“Un giorno senza rischio e un giorno non vissuto”: ha iniziato con questa frase il discorso, Giovanna Cresto, Sindaco di Cuorgnè. E ha aggiunto: “Per i Vigili del Fuoco e per le tante associazioni che lavorano per la nostra sicurezza, questo è un principio che va ricordato. È stato un anno davvero difficile, con la scomparsa di Massimo, fatto che ha segnato tutti noi. E come si fa a superare la mancanza di un sorriso di un collega, di un amico? La risposta siete voi: l’unico modo è quello di stare insieme come una famiglia. Una grande famiglia. Tutta l’Amministrazione comunale è davvero orgogliosa di voi. Grazie.”

Il programma della giornata è partito con la commemorazione al cippo, seguito dalla Santa Messa con la benedizione dei mezzi e dei Vigili del Fuoco. Dopo i discorsi ufficiali e il rinfresco, tutti a pranzo per il momento conviviale di festa. Tutti insieme, come una grande famiglia.