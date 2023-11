SAN FRANCESCO / CANTOIRA – Ciclocross: grandi numeri per il weekend canavesano (FOTO E VIDEO)

SAN FRANCESCO AL CAMPO-CANTOIRA – Si chiude con numeri davvero importanti il fine settimana di gare ciclistiche fuoristrada andato in scena in Canavese e nelle Valli di Lanzo. Quasi 800 gli atleti nel complesso, appartenenti a tutte le categorie ed arrivati dall’Italia e dall’estero, quelli che hanno animato prima la quinta tappa del “Giro d’Italia” di ciclocross a Cantoira, quindi il giorno successivo hanno preso parte alla seconda edizione del “Turin International Cyclocross” di San Francesco al Campo.

In questo secondo caso il colpo d’occhio regalato dal “Velodromo Francone” e dalle zone limitrofe dove si sono disputate le prove è stato davvero eccellente, manifestazione salutata da una meteo ideale sia per gli atleti che per gli spettatori, che hanno così potuto vivere un evento di primo livello.

Domenica 19 novembre 2023 poco meno di 500 sono stati i giovani, gli uomini e le donne che hanno dato il massimo per vincere, lottando sino all’ultimo metro nel tentativo di alzare le braccia al cielo e conquistare la vittoria, ma anche punti preziosi per la classifica del circuito Master Cross.

A livello maschile, nella gara Open a conquistare il gradino alto del podio è stato Samuele Leone, tesserato per il Fas Airport Guerciotti Premac, che ha preceduto la coppia composta da Simone Pederiva (Sportivi del Ponte) e Cristian Cominelli (Cycling Cafè), i quali a loro volta sono arrivati quasi appaiati sotto il traguardo, con il fotofinish che ha deciso l’ordine di arrivo, premiando Pederiva.

Nella Open femminile protagonista assoluta una delle atlete di maggiore esperienza ai nastri di partenza, ovvero Eva Lechner, portacolori dell’Ale Cycling Team, che per una manciata di secondi ha primeggiato su Carlotta Borello della DP66, mentre la medaglia di bronzo è andata a Rebecca Gariboldi del Team Cingolani.

Nelle file degli Junior, poi, hanno festeggiato il successo Elisa Ferri e Mattia Proietti Gagliardoni, pure loro in forza alla Fas Airport Guerciotti Premac. Tra gli Allievi invece hanno sorriso Patrik Pezzo Rosola (Zanoli Q36.5 Sudtirol), Filippo Cingolani (Team Cingolani) e Giorgia Pellizzotti (Sanfiorese).

Infine, tra gli Esordienti oro al collo di Matteo Jacopo Gualtieri (Guerciotti Salus Development) e di Matilde Carretta (GS Mosolo), mentre Antonio Macculi (Team Cingolani), Gianfranco Mariuzzo (Mtbsantamarinella) e Martina Biolo (M9 Racing) hanno vinto le rispettive categorie tra i Master.

Sabato 19 novembre 2023, come anticipato, un altro grande momento di sport si è consumato a Cantoira, dove in 300 hanno affrontato l’affascinante circuito ciclocrossistico disegnato nel paese delle Valli di Lanzo dal GS Brunero e dall’Asd Romano Scotti. In questo caso, a livello maschile l’affermazione è andata ad Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team, che ha preceduto Marco Pavan (Team Cingolani) e Tommaso Cafueri (DP66).

In campo femminile è stata Rebecca Gariboldi del Team Cingolani ad alzare le braccia al cielo, battendo Eva Lechner (Ale Cycling Team) e Carlotta Borello (DP66).

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori di questo intenso weekend: “E’ stata un’altra bella occasione per porre San Francesco, le Valli di Lanzo ed il Canavese in primo piano – hanno commentato Davide Francone e Giacomino Martinetto in occasione della gara di domenica – portando atleti da tutta Italia e dall’Europa qui, facendo così conoscere sempre di più il nostro territorio”.

“Non si può che essere contenti di come è andata – ribadisce Pierfranco Gurgliermetti nella doppia veste di organizzatore della prova di Cantoira e di vice presidente regionale Fci – I numeri fatti registrare sabato sono stati davvero eccezionali, con atleti giunti in Valle dalla Puglia in su. Anche domenica grandi numeri e ottimo spettacolo, e per me che sono pure dirigente federale è davvero la conferma che il lavoro che stiamo portando avanti paga”.