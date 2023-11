SETTIMO TORINESE – Nuova area attrezzata ed uno spazio dedicato a Beltrandi

SETTIMO TORINESE – Nell’arco di poco tempo due importanti inaugurazioni si sono svolte in quel di Settimo Torinese. Una ha interessato l’area verde che sorge tra via Castiglione e via Ariosto, che d’ora in avanti porterà il nome di Vittorio Beltrandi, personaggio storico nato in questa città.

Come si evince da uno studio che è stato condotto da Silvio Bertotto, Beltrandi è stato uno dei protagonisti, nel lontano 1821, dei moti rivoluzionati che si sono tenuti a Torino, all’indomani dei quali venne poi esiliato.

L’Amministrazione comunale settimese, riconosciuta l’importanza di questa figura, ha così deciso di intitolargli tale zona della città, per mezzo di una cerimonia che ha visto la presenza della prima cittadina Elena Piastra, dei rappresentanti della Giunta comunale e di vari ospiti in rappresentanza di diversi corpi armati, tra i quali quello della Guardia di Finanza (Beltrandi è stato componente della “Legione Reale Leggera”, ovvero l’antesignana di questo corpo).

Invece, una nuova area attrezzata, che permetterà a chi frequenterà la zona di praticare sport e finnastica, è stata inaugurata nel parco dedicato alla figura di Nolde Iotti. Grazie alla promozione di “Sport e Salute spa” e dell’Anci, è stato possibile ottenere un finanziamento con il quale dotare l’area verde in questione di alcuni attrezzi ginnici, i quali sono dotati di uno speciale Qr code che permetterà di accedere ad una guida, interattiva, in grado di spiegare come utilizzarli in maniera corretta.

A gestire l’area sarà il connubio composto da Sea Basket Settimo e Comitato Italiano Scienze Motorie Piemonte. In occasione del “taglio del nastro” tra gli ospiti ci sono stati la pallavolista Rachele Morello, che milita nel Chieri ’76 ed è nazionale azzurra, Carola Paissoni, campionessa di judo in forza all’Akiyama, nonché l’ex allenatore della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto, il quale è oggi referente di Sport e Salute.