CANAVESE – Nella Coppa Piemonte di volley passa solo il Balamunt

CANAVESE – Un mercoledì 1° novembre 2023 all’insegna della Coppa Piemonte di pallavolo, evento sportivo a livello regionale, che ha posto in essere la seconda fase, propedeutica alla definizione delle compagini che daranno vita alla terza ed ultima parte del trofeo, il quale assegnerà i titoli dell’annata in corso.

Tra i sodalizi del territorio canavesano che hanno animato la giornata alla fine a sorridere è solo il Balamunt Minimold di Lanzo, che nella sezione dedicata alle formazioni femminili di serie D ha strappato il pass per l’ultimo atto, nel quale affronterà il sestetto dello Hajiro Tetti Issa.

La compagine affidata a mister Toniolo ha fatto suo il triangolare che si è giocato in casa, presso la palestra comunale “Pertini”: nella prima gara in calendario le giallonere hanno sconfitto il Ve.la Volley per 2-1, al termine di una gara tirata. Locali che strappano il primo punto ai vantaggi (30-28 il parziale), quindi per 25-21 incamerano il successo, ma le ospiti non ci stanno e con un eloquente 25-14 fanno loro il punto della bandiera. Decisiva al fine del passaggio del turno è diventata poi la gara con il Valenza: qui le lanzesi hanno tirato fuori grinta e determinazione, aggiudicandosi il successo per 25-23, 25-15 e 25-22, qualificandosi.

Si interrompe qui, invece, la corsa di Pallavolo Montalto Dora e Finimpianti Rivarolo Volley nel trofeo assoluto donne: a Settimo Torinese le eporediesi cedono prima alle padrone di casa per 2-1 (25-21, 14-25 e 25-20), quindi con il medesimo risultato devono alzare bandiera bianca contro l’In Volley Piemonte (illusoria affermazione nel set d’apertura per le ragazze di Vallero, grazie ad un 25-20, poi ko per 22-25 e 20-25).

Un successo ed una sconfitta, invece, sono il risultato finale colto dalle rivarolesi ad Almese: contro le valsusine le canavesane hanno perso 3-0 (parziali di 25-19, 25-23 e 25-17), per poi rifarsi con il medesimo riscontro (in questo caso punteggio di 25-22, 25-19 e 25-23) con il Cime Careddu.

Per la cronaca la final four sarà giocata da Cus Collegno, Isil Almese, Villanova Volley Bam e In Volley Piemonte.

Infine, nella Coppa Piemonte al maschile in quel di Gavi il Conad Montanaro non riesce nell’impresa. Nonostante abbia battuto per 2-1 il Volley Busca, a pesare in negativo nei confronti dei nostri è stata la sconfitta per 3-0 contro il Grissitalia Novi Pallavolo, una delle quattro finaliste della competizione, assieme a Pallavolo Santhià, Artivolley e Volley San Paolo.