CUORGNE’ – La consegna dei conferimenti per la sesta edizione del “Bugia Nen dell’anno” è andata in scena nel pomeriggio di sabato 28 ottobre 2023 presso l’ Auditorium dell’ex Manifattura.

Organizzato da CGIL e SPI Alto Canavese, con il patrocinio del Comune di Cuorgnè, ha conferito quest’anno il premio agli Alpini, sezione di Ivrea, alla quale fanno parte ben 18 gruppi Alpini del territorio. Oltre ad essere stati e ad essere ancora oggi soldati, addestrati a combattere in montagna e che hanno combattuto per proteggere le nostre vallate, sono anche uomini e donne che quotidianamente prestano la propria volontaria opera al servizio della comunità e, proprio per questo costante impegno sul territorio, sono stati premiati.

Presenti la Responsabile della CGIL Alto Canavese Angelica Liotine, il Segretario SPI Alto Canavese Lega 33, Elio Lucco Castello, la Segretaria provinciale SPI Anna Maria Olivetti, Marco Borgna dello SPI Piemonte e Gabriella Semeraro, Segretaria generale della Camera del Lavoro di Torino.

Ad inaugurare il pomeriggio è stato il coro A.N.A. della Sezione di Ivrea diretto dalla Maestra Sabina Girotti che ha intonato sei splendide canzoni alpine incantando il pubblico presente per l’occasione alla quale è seguita la lettura dei brani “Stelle Alpine”, dedicati alle eroine delle nostre montagne, interpretate dalle donne coordinamento SPI CGIL Alto Canavese.

A fare gli onori di casa il Sindaco della città di Cuorgnè Giovanna Cresto che nel suo intervento ha ricordato piacevoli aneddoti dei propri nonni Alpini, seguito da quello del Capitano Medico Giovanni Bertot, che ha riportato tutti indietro nel tempo ripercorrendo la storia degli alpini. Presente, ovviamente, il Presidente della sezione A.N.A. di Ivrea Giuseppe Franzoso che ha invece illustrato nel suo intervento le attività sociali ed il grande impegno negli alpini, sia nelle missioni di pace che nelle attività quotidiane al servizio della collettività.

Dopo la consegna dei riconoscimenti ufficiali, consegnati da Alfredo Ghella, Maria Teressa Rosa e Adriano Oberto a tutti i 18 gruppi che fanno parte della Sezione A.N.A. di Ivrea, si è tenuto un conviviale aperitivo alpino.

