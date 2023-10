CUORGNÈ – Lutto per la scomparsa di Antonio Revello, fondatore di Radio Gran Paradiso

CUORGNÈ – È stato uno dei pionieri della radiofonia in Canavese, dando vita nel 1976, insieme alla moglie Loredana Comolli a quella che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per tutta la regione Piemonte, ovvero Radio Gran Paradiso.

Si è spento oggi, domenica 8 ottobre 2023, Antonio Revello, classe 1950, fondatore della nota emittente che mosse i primi passi (anzi, andò in onda…) in un casolare di Pont Canavese.

Negli anni diventata punto di riferimento per migliaia di appassionati, che hanno seguito con passione le trasmissioni via via proposte nel decenni, la radio ha preso vita grazie alla passione ed alle conoscenze tecniche di Revello, che ne è stato per diversi anni colonna, imprescindibile “dietro le quinte”.



Erano gli anni delle prima radio libere quando Antonio e Loredana, con pochi mezzi, tanta determinazione e con l’aiuto di una serie di volontari altrettanti convinti della bontà del progetto iniziarono quella che è una storia ormai quasi cinquantennale.

Grazie al coinvolgimento dei figli Fausta e Simone, il sogno di Antonio è cresciuto ed è diventato una bella realtà a livello piemontese ed oggi è costantemente seguito da tanti ascoltatori, di tutte le età.



Con lui scompare una delle figure indiscutibili del mondo dell’informazione e della musica locale, tra coloro che hanno avuto modo di osare e hanno colto nel segno