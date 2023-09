RIVAROLO CANAVESE – “Romanticismo oltre oceano” e Bookcrossing: ultimi appuntamenti di stagione al Malgrà

RIVAROLO CANAVESE – Ultimi due appuntamenti della stagione di apertura del Castello Malgrà a Rivarolo Canavese.

Questa sera, sabato 30 settembre alle 21, Paolo Tarizzo (pianoforte) e Danilo Putrino (flauto) presenteranno Romanticismo oltre oceano, con musiche di Mozart, Schubert, Bizet, Beach e Ravel. Accesso da via Maurizio Farina 57, ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili.

Così romantica quanto attualmente poco conosciuta, Amy Beach è stata una compositrice e pianista vissuta alla fine dell’Ottocento, una delle prime donne statunitensi ad essersi dedicata alla musica colta ispirata allo stile europeo. La sua Romance è il fiore all’occhiello del programma scelto dal duo Putrino-Tarizzo, per cui il titolo del concerto non è solo un riferimento di tempo e spazio: anche Ravel, Bizet e perfino Mozart possono essere “romantici”, perché la Musica esonda sempre come una titanica mareggiata.

Danilo Putrino ha studiato al Conservatorio di Parigi con Patrick Gallois, a Milano con Davide Formisano – già primo flauto del Teatro alla Scala – e con altri grandi nomi del flauto traverso. Si esibisce come solista in diverse formazioni cameristiche e ricopre il ruolo di primo flauto in diverse orchestre.

Paolo Tarizzo, rivarolese, ha studiato organo, clavicembalo e acustica fisica (PhD). Ama spaziare tra la scienza e l’arte dei suoni, così come tra gli stili ed i repertori tastieristici. Insegna Acustica Musicale presso il Conservatorio di Sassari.

Domenica 1 ottobre, dalle 15 alle 19, il Malgrà si trasforma in Castello del Lettori, per un pomeriggio dedicato al bookcrossing. Piccoli e grandi lettori potranno mettere in circolo i propri libri e scambiarli gratuitamente, scoprendo nuove pagine e nuove avventure. Durante il pomeriggio sarà visitabile la mostra fotografica-documentaria “Il Vallesusa. Storie di un cotonificio non solo rivarolese”, oltre alla possibilità di visita guidata al Castello.

Le iniziative sono organizzate dall’Associazione Amici del Castello Malgrà, nel 30° anniversario di fondazione, e dagli assessorati alla Cultura e al Turismo della Città di Rivarolo Canavese, con la collaborazione della Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis”.

Per informazioni tel. 0124454680 (Comune Rivarolo Canavese) – 3331301516 (Associazione Amici Castello Malgrà)