BUSANO / OGLIANICO – Il MotorShow torna con una ricca decima edizione (VIDEO)

BUSANO / OGLIANICO – Uno degli appuntamenti motoristici canavesani più amati si prepara a tagliare il traguardo della doppia cifra. A Busano, ma questa volta anche con il coinvolgimento del Comune di Oglianico, tutto è pronto per la decima edizione del MotorShow, evento che grazie alla passione ed alla professionalità del Team Fast Drivers per tre giorni tornerà a proporre divertimento, spettacolo, musica, buona tavola, ma anche solidarietà.

Perché come è già accaduto negli anni passati, pure nel 2023 la kermesse allestita grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e delle Amministrazioni comunali guidate dai primi cittadini Giambattistino Chiono e Monica Vacha, si metterà a disposizione di un progetto importante per il territorio.

Ma andiamo con ordine, dando uno sguardo al programma che caratterizzerà i prossimi 22, 23 e 24 settembre 2023, nell’ormai nota area industriale di via Luigi Einaudi a Busano, ma anche presso frazione San Grato di Oglianico.

Si parte venerdì con la cosiddetta “introduzione” all’evento, con dalle 19 l’arrivo dello special guest, Loris Rosati, che ha accettato anche quest’anno l’invito degli organizzatori, per lasciare poi spazio all’apertura dello street food (realizzato grazie alla collaborazione con “Sapori dal Mondo”) e, dalle ore 22, dalla musica di Disco Energia.

Ricco il programma di sabato 23, con dalle 14.30 l’apertura dell’esposizione di auto e moto realizzata grazie alla collaborazione con i gruppi e le associazioni specializzate del Canavese. Alle 15, invece, tornerà il “taxi drift”, il quale permetterà di raccogliere fondi. Questa volta ad essere sostenuti nel loro importante progetto saranno i Vigili del fuoco del distaccamento di Rivarolo Canavese, che hanno necessità di acquistare un nuovo mezzo per i servizi sul territorio.

Alle 18.30, invece, ci sarà il taglio del nastro ufficiale, alla presenza delle autorità, momento nel quale saranno presentati i Memorial Renzo Vineis e Alessandro Casu.

Dalle 20 si potrà cenare ancora con lo street food, mentre dalle 21.30 spettacolo in notturna, con le auto che gireranno in piena sicurezza nel tracciato predisposto, ancora una volta, con grande cura. Per chi vorrà ballare, invece, dalle 22 di nuovo musica con Disco Energia.

Epilogo domenica, a partire dalle 9 con la possibilità di fare colazione sempre accompagnati dalle esibizioni delle vetture presenti, nonché ammirare i mezzi in esposizione. Ci sarà possibilità di pranzare dalle 12.30, mentre l’epilogo della giornata è programmato per le 18. Inoltre, da ricordare che per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un fornito servizio bar.