TORINO – La città di Torino è pronta ad ospitare, questo fine settimana, “Autolook Week Torino”. La tanto attesa edizione 2023 è stata presentata lo scorso luglio a Palazzo Madama da Andra Levy, Presidente di Autolook Week Torino, insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al Curatore di Autolook Awards Paolo D’Alessio, ad Andrea Tronzano Assessore allo Sviluppo Attività Produttive e delle piccole e medie imprese Regione Piemonte e a Mimmo Carretta Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Comune di Torino.

Il festival, che celebra il motorsport e le auto da competizione che hanno fatto la storia, porterà nel centro di Torino tante attrazioni, invadendone le strade con esposizioni, esibizioni dinamiche che fanno della manifestazione uno show dinamico di caratura internazionale con le monoposto della Red Bull Racing RB8, team di Formula 1, che sfileranno tra piazza San Carlo, piazza Castello e via Roma sia sabato 2 che domenica 3 settembre alle 11.30. Ma sarà letteralmente uno spettacolo nello spettacolo visto che, proprio piazza San Carlo, sarà teatro dell’esposizione dei modelli più iconici che hanno scritto la storia del motorsport, tra Rally, Formula 1, Endurance e Moto GP.

Foto della conferenza stampa di presentazione

I visitatori potranno così ammirare, per quanto riguarda i rally: Alpine Renault A110 Darniche 1973, Lancia Rally 037 Bettega 1984, Audi Quattro Blomqvist 1981, Fiat 131 Alèn 1978, Lancia Delta Evoluzione Safari Kankunnen 1992, Lancia Delta 16v Gr.A Lancia Martini 1992, Lancia Delta 16v GR.A Astra Team 1992, Lancia Delta 8v Gr.A Miki Biasion 1988, Lancia Rally 037 Gr.B Cerrato 1983, Ford Focus WRC McRae/Solberg 1999, Subaru Impreza WRC Burn 2001, Lancia 037 1983 Alèn – Bettega, Delta Gr.A Erickson Kankunnen 1991, Alfa Romeo GTAm ex Autodelta 1971, Mitsubishi Lancer Evo 6 Gr.A Makinen 1999.

Per le vetture della Formula 1: 2012 Red Bull Racing, 1970 Deideri Formula 3, 1960 Ferrari 246, Formula 1 Osella Ghinzani 1986, Formula 1 Copersucar Fittipaldi 1976 mentre per le vetture da cronoscalata e prototipi 1892 Peugeot tipo 3, 1907 Fiat 130hp, 1928 Maserati 26B, 1922 Om 469 Sport, Suzuki Swift Sport Kevin Schwantz Edition 2023, Suzuki DF200AP Kevin Schwantz Edition 2023, Osella PA 10 Sport Nazionale 1987, Formula SAE, Land Rover Ninety Camel Trophy 1985, Land Rover Discovery Camel Trophy 1997, Kimera 037 2022, Dallara Stradale 2017 primo esemplare 777.

Foto dell’edizione 2022

E, passando alle due ruote, gli appassionati potranno vedere da vicino la Suzuki GSX-8S Kevin Schwantz Edition 2023, Suzuki GSX-R1000R Legend Lucchinelli 2021, Suzuki GSX-R1000R Legend Uncini 2021, Suzuki RG500 Uncini 1982, Suzuki RGV500 Schwantz 1993.

Ma non finisce qui: infatti, oltre all’esposizione statica non mancheranno le esibizioni dinamiche del team Red Bull di Formula 1, che vedrà Patrick Friesacher, ex pilota austriaco al volante della 2012 Red Bull Racing RB8 e di due ospiti d’eccezione: Kewin Schwantz, pilota campione del mondo classe 500 con la Suzuki nel 1993, e Franco Uncini, campione del mondo sempre nella classe regina nel 1982, che incontreranno i propri fan che potranno portarsi a casa autografi e fotografie.

Il salotto di Torino sarà, inoltre, la tappa conclusiva del 38^ Rally Città di Torino che si disputerà venerdì 1 e sabato 2 settembre e si snoderà, come da tradizione, fra le valli si Susa e di Lanzo e vedrà la premiazione in piazza San Carlo e l’esposizione a parco chiuso in via Roma.

Foto dell’edizione 2022

Inoltre, fino all’11 settembre, le immagini delle vetture Formula 1 più iconiche saranno a disposizione del pubblico di appassionati grazie alla mostra fotografica “Rosso”: gli scatti dei più grandi fotografi del motorsport mondiale, che ne hanno raccontato la storia saranno esposti in via Po e in piazza San Carlo. Tra questi: Actualfoto, Bernard Asset, Cristiano Barni, Hasan Bratic, Max Campi, Ercole Colombo, Roger Dixon, Filippo Di Mario, Jean Francois Galeron, Jiri Kranek, Miguel Liso, Manrico Martella, Peter Nygaard, Mario Renzi, Guido Alberto Rossi, Jose Maria Rubio, Atsuo Sakurai, Rainer Schlegelmich.

Lunedì 4 settembre alle 12, poi, si terrà il momento degli Autolook Awards, alle OGR, dove i team e i brand saranno premiati per le loro strategie di comunicazione attraverso le livree, le campagne pubblicitarie e gli spot.

L’intero programma dettagliato è disponibile sul sito dell’Autolook Week.