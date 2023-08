CASELLE – Lutto in città per la prematura scomparsa, all’età di 71 anni, dell’ex Sindaco Giorgio Aghemo. Medico stimato ed apprezzato non solo a Caselle, è stato colto stamane, lunedì 14 agosto 2023, da un improvviso malore mentre si trovava in vacanza a Nizza.

Politico di lungo corso, negli anni ‘80 il suo nome è stato legato a quello della Democrazia Cristiana, essendone esponente di primo piano. Fu segretario cittadino, Assessore e poi Sindaco per la prima volta all’età di 37 anni. Fu primo cittadino in altri due mandati e poi, ritiratosi dalla vita politica locale, ricoprì il ruolo di consigliere provinciale torinese dell’UDC per un mandato.

Medico chirurgo, specializzato in chirurgia tiroidea ed paratiroidea, ha lavorato diversi anni all’Ospedale di Ciriè diventando poi Dirigente di struttura semplice Day Surgery fino a che non andò in pensione.

Marito e padre esemplare, la figlia Giuliana ha ereditato la passione per la politica e per il bene della propria città, ed è attualmente Vicesindaco e Assessore alla cultura dell’amministrazione Marsaglia.

Abbandonata la politica il Dottor Aghemo, spronato dall’amore incondizionato verso la sua Caselle, è diventato il Presidente della locale Università della Terza Età, contribuendo a darle nuova vitalità implementando corsi ed iniziative culturali di ogni genere.

Un politico di altri tempi, ma anche un cittadino esemplare che ha dato lustro negli anni alla città, la cui assenza si farà certamente sentire. Al momento non è ancora stata resa nota la data delle esequie.