CANAVESE – La Regione Piemonte ha annunciato un piano straordinario per il settore sanitario pubblico, dopo 15 anni di tagli e blocco delle assunzioni.

“Grazie all’utilizzo corretto delle risorse del Decreto Legge 34 – spiega il vicepresidente della commissione Sanità, il leghista Andrea Cane – sono stati stanziati 175 milioni di euro aggiuntivi per il sistema sanitario nel corso di quattro anni. Questi fondi concorreranno a creare 2.000 nuovi posti di lavoro entro il 31 dicembre 2024, al netto delle posizioni vacanti e delle stabilizzazioni.

Il piano prevede un finanziamento di 25 milioni di euro già nel 2023 e di 50 milioni di euro all’anno per gli anni 2024, 2025 e 2026, grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione. La Regione ha presentato al Governo un piano per destinare 175 milioni di euro al potenziamento della sanità territoriale, all’interno della prossima programmazione 2021-2027 dei fondi FSC. Ciò consentirà alle aziende sanitarie di destinare ulteriori risorse al personale, finanziando così il piano straordinario di assunzioni.”

“Un’ottima notizia anche per il Canavese – conclude Cane – che nei prossimi anni avrà assolutamente bisogno di nuovo personale per i tanti ospedali, pronto soccorso e strutture sanitarie in generale: cito fra tutti come esempio Cuorgnè, per il quale mi batto da anni, settimanalmente con una continua interlocuzione con Asl ed assessorato; ma con un profilo basso, sottovoce, senza partecipare alla cosiddetta gara a chi butta più benzina sul fuoco delle polemiche. L’ospedale e il Punto di primo intervento di Cuorgnè hanno infatti bisogno di continua attenzione, che non farò mai mancare per la cittadinanza del territorio di cui io stesso faccio parte”.