BORGIALLO – Borgiallo capitale del blues internazionale di qualità. Una serata davvero di alto profilo, salutata da un pubblico davvero numeroso, che ha scelto la piccola ma vivace località della Valle Sacra per trascorrere un sabato all’insegna della musica, della cultura e della voglia di stare insieme.



Sabato 8 luglio 2023 tantissimi tra giovani, giovanissimi ed adulti hanno apprezzato il ricco programma del “Borgiallo Blues Festival”, che dopo un periodo di silenzio forzato è tornato vivo più che mai.

Merito di una collaborazione ampia e di indubbia qualità, che ha visti fianco a fianco Comune, Diversa-Mente, Gal Valli del Canavese, Regione Piemonte, la Biblioteca di Borgiallo e Radio Bandito, che hanno messo del loro, sostenuti da una serie di partner, affinché questa manifestazione tornasse in auge nel miglior modo possibile.

La risposta è stata eccellente, con un pubblico folto che ha applaudito ed apprezzato non solo le esibizioni del sabato sera in piazza Severino Trucano, ma ha anche preso parte alle altre iniziative che hanno caratterizzato l’evento.



Dal mercato “Terre di blues” alla mostra del disco in vinile, dalle attività per i più piccoli e per le famiglie alla camminata lungo la Strada del blues, dall’incontro con Guido Michelone, accompagnato dal duo Scagliarini-Reinerio, passando per l’esibizione della Strange Band in piazza Società operaia ed allo street food, occasioni di divertimento, svago ed interesse non sono mancate.



Dopo le 20, poi, il clou dell’edizione 2023, con nell’ordine Slow Drag Blues Quartet guidato da Mirco Petrossi, Boogie Bombers, Fast Frank & The Hot Shout Blues, nonché dallo straordinario ed istrionico chitarrista americano Steve Arvey che hanno scaldato il cuore delle centinaia di appassionati e curiosi che hanno scelto Borgiallo per trascorrere un sabato di tutto rispetto.

Soddisfazione è stata espressa dall’organizzazione, tramite le parole di Livio Girivetto Mensio, che ha rimarcato come, dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia ed al post Covid, oggi sia rimasta immutata la voglia di eventi, di musica e di condividere con gli altri musica e allegria.