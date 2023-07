AGLIÈ – Nonostante i numerosi eventi in contemporanea sul territorio, il successo di “Calici” ad Agliè, non è calato, anzi, ha superato le aspettative.

Gruppi di persone e famiglie hanno invaso la splendida piazza Castello per degustare i vini delle 42 aziende vitivinicole presenti e i prelibati piatti dei ventidue Maestri del Gusto.

Organizzato dal Comune di Agliè, con la direzione artistica di Daniele Lucca e la collaborazione della Pro Loco, l’evento era anche quest’anno inserito nel Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane.

Presente il Maestro Beppe Vessicchio con i suoi vini, mentre Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde, ha salutato il pubblico sul palco affiancato dai Sindaci dei tre comuni (Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese).

La bella serata è stata allietata dalla musica di Disco Vintage (in apertura e in chiusura) e dall’esibizione della band di prestigio internazionale: The Sweet Life Society.

Soddisfatta l’Amministrazione Comunale di Agliè, presente in toto all’evento, per questa ottava edizione di Calici.

Molto apprezzato anche il giorno precedente “Aspettando Calici” con il convegno al Salone F. Paglia dedicato al clima, dal titolo “Cambiamento Climatico: gli effetti sul territorio e sulla viticoltura, l’ausilio della ricerca, le risposte della politica agricola territoriale. Comportamenti etici e visione per il futuro.” Condotto da Daniele Lucca, il convegno è stato aperto dal Sindaco Marco Succio e dal Maestro Beppe Vessicchio. Poi è stata la volta dei relatori di tutto rispetto: la climatologa e ricercatrice UNITO Torino Fiorella Acquaotta; Maurizio Gily agronomo e docente UNISG Pollenzo; Paolo Balocco, Direttore Settore Agricoltura e Cibo Regione Piemonte; a Silvio Barbero vice presidente dell’UNISG Pollenzo; Bruno Mecca Cici presidente Coldiretti Torino, mentre in collegamento web sono intervenuti Peppone Calabrese e Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi. Un convengo interessante dove sono emerse le criticità che deve affrontare il mondo dell’agricoltura in seguito ai cambiamenti climatici.

“Sono soddisfatto della riuscita di questa edizione – commenta il Sindaco Marco Succio – e della risposta del pubblico.”