RIVAROLO CANAVESE – Cambio al vertice del Comitato della Croce Rossa di Rivarolo Canavese che, nel mese di giugno, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per gli anni a venire. Enrico Crupi, 50 anni, è il nuovo Presidente e, da 30, è impegnato in Croce Rossa, specializzato prevalentemente nel soccorso in ambulanza e nella formazione. Tra i suoi intenti vi è quello di rendere la squadra di Volontari e Dipendenti sempre più protagonisti della vita associativa, assicurando all’associazione la necessaria stabilità economica, dopo anni di forti difficoltà.

Il Vicepresidente è Diego Luca Cavaletto, 50 anni anche lui e 24 impegnati come volontario nella Croce Rossa: è stato ispettore di gruppo della componente volontari del soccorso dal 2002 al 2008, ed è istruttore 118 dal 2001. Completano il consiglio direttivo, nella veste di consiglieri, Antonio Milano, Giulia Tassone e Alessio Mottinelli. Milano, in Croce Rossa dal 2016 si occupa di amministrazione, formazione dei volontari sul trasporto sanitario ordinario e d’urgenza, formazione della popolazione sul primo soccorso e sulle manovre salvavita, oltre che operare attivamente come soccorritore 118, coordinare i servizi di trasporto ordinario e, insieme ai vari staff, le attività di sviluppo e crescita del Comitato.

Giulia Tassone ha 33 anni ed soccorritrice dall’ottobre 2020, anche se le sue ambizioni sono davvero tante, mentre Alessio Mottinelli 23 anni, fa parte del comitato di Rivarolo dal 2015, è infermiere e Coordinatore delle attività verso la gioventù dal 2016. Tra le tappe più importanti che l’hanno coinvolto in prima persona, c’è il progetto I Care Your Children, il progetto Giada e le attività di collaborazione con i Comitati del Canavese. Attivo nel servizi di emergenza 118, trasporti, assistenze sanitarie, attività sociali e di area operazioni, emergenza e soccorsi, è anche istruttore in materia di salute e sicurezza e BLSD.

“A nome di tutto il nuovo consiglio direttivo ci tengo, innanzitutto a ringraziare quello precedente composto da Roberto Cosola, Antonio Milano, Salvatore Arcuri, Giuseppe Sacco, e Caterina Peroglio per il lavoro svolto durante il loro mandato, e auguriamo una continuata collaborazione volta alla crescita della nostra Associazione e del nostro Comitato. Entrando nel merito delle tante attività da noi svolte, oltre al primo soccorso e ai vari trasporti, mi preme sfruttare quest’occasione per far conoscere alcune nostre novità. Prima di tutto, dal 14 giugno scorso, è possibile recarsi all’ospedale di Ivrea, presso il Centro Trasfusionale, a donare il proprio sangue e plasma comunicando la propria volontà di donarlo per la Croce Rossa di Rivarolo. E’ una grande opportunità per tutti i cittadini maggiorenni ed in buona salute generale. Donare sangue è un gesto gratuito che salva numerose vite e, non per ultimo, permette di tenere monitorata la salute del donatore. E tutto questo in modo totalmente gratuito e con la possibilità di ricevere gli esami del sangue gratuitamente e direttamente dall’ospedale. Ciò consentirà anche alla nostra associazione di poter crescere e sviluppare nuovi progetti per essere più vicini alle persone in difficoltà” ci ha raccontato Alessio Mottinelli. Le persone interessate possono contattare il 334.1779545 o scrivere una mail a: luana.chiartano@piemonte.cri.it.

Ripartiranno, inoltre, le giornate del cuore presso il mercato di Rivarolo Canavese tutti i sabati mattina con orario 8.00/11.30, dove i volontari effettueranno la misurazione dei parametri vitali e consiglieranno alle persone stili di vita sani, oltre alla misurazione della glicemia (in base alla disponibilità del personale sanitario). “E’ possibile anche donare il 5 per mille al Comitato, dando così la possibilità di contribuire a continuare a garantire un’ambulanza di soccorso urgente 118 h24, migliorare l’efficienza dei trasporti sanitari, creare e gestire una rete di aiuti in caso di calamità, formare la popolazione in materia di salute, ambiente e temi sociali oltre che il supporto alle persone vulnerabili del territorio. A proposito di formazione in autunno partiranno i corsi per diventare volontario del 118 e noi, davvero, contiamo di trovare nuova linfa vitale e aumentare il numero dei nostri volontari, che sono indispensabili per continuare ad offrire i nostri servizi. Ci tengo, a nome di tutto il direttivo, a ringraziare tutti i nostri instancabili volontari e dipendenti che ogni giorno prestano la loro attività a sostengo del prossimo” ha continuato Alessio. Chiunque volesse donare il proprio 5 per mille può farlo inserendo nella dichiarazione dei redditi (o 730) il seguente codice fiscale: 11060730014.

Tra le novità rilevanti va segnalata anche la presenza del Comitato alla raccolta alimentare regionale che si terrà sabato 15 luglio presso il Centro Commerciale Urban Center “Il Gigante” di Rivarolo. Saranno raccolti alimenti a lunga conservazione, pelati, passata di pomodoro, tonno, carne a scatola, legumi in scatola, zucchero, farina, caffè, marmellata, biscotti, merendine, latte a lunga conservazione, dentifricio, shampoo, bagno schiuma, spazzolini da denti e pannolini per bimbi. Gli alimenti raccolti saranno consegnati alle persone e alle famiglie che si trovano in situazioni di vulnerabilità, difficoltà economica e/o sociale del nostro territorio e, durante la giornata, verranno svolte attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

Per informazioni: 0124 25000 – rivarolocanavese.sociale@piemonte.cri.it

“In chiusura ci tengo a porre l’attenzione su un avvenimento accaduto lo scorso mese proprio qui a Rivarolo durante il Trofeo Ivan Reale al Polisportivo. L’equipaggio di assistenza sanitaria presente a bordo campo si è accorto che uno degli arbitri gara, 64enne, si era accasciato a terra improvvisamente. La squadra (3 Soccorritori 118 e medico di gara) è intervenuta subito per valutare il soggetto e ha riconosciuto la gravità della situazione con l’assenza di respiro e circolo del soggetto. L’arresto cardiocircolatorio, caratterizzato dall’assenza di segni di respiro e circolo, porta alla morte cerebrale completa dopo circa 10 minuti in assenza di adeguate manovre rianimatorie. Sono state quindi effettuate le compressioni toraciche esterne (massaggio cardiaco), che consentono al cuore “fermo” di pompare il sangue agli organi vitali e di ridurre la morte cerebrale, in attesa di far “ripartire” il cuore. E’ partita la chiamata di soccorso alla centrale del Numero Unico 112 che ha inviato tempestivamente il mezzo di soccorso base H24 della Croce Rossa di Rivarolo C.se, il mezzo di soccorso avanzato della CRI di Castellamonte e l’elisoccorso 118.

La squadra sul posto ha attivato il defibrillatore automatico esterno (DAE), il quale riconosce in autonomia il ritmo cardiaco alterato e con una scarica elettrica aiuta a far “ripartire” il cuore. Il personale lo ha azionato e “scaricato” 2 volte il soggetto. Intanto un altro medico si è unito al team di soccorso, proteggendo le vie aeree e ventilando il soggetto con l’ossigeno. Le manovre sono continuate con l’arrivo del personale medico/infermieristico dell’ambulanza di Castellamonte che ha somministrato farmaci e intubato il soggetto successivamente trasportato dall’elisoccorso per il ricovero alle Molinette. Il giorno successivo lo stesso era sveglio e “fuori pericolo” per i sanitari. Questo per ricordare quanto le manovre di rianimazione possono essere fatte da chiunque e possono salvare la vita perché, in quest’occasione erano presenti a bordo campo un’ambulanza ed un medico, ma non sempre i soccorsi sono così tempestivi” ha concluso Mottinelli.