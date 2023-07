RIVAROLO CANAVESE – Sabato 8 luglio torna il tanto atteso appuntamento estivo a Rivarolo: “Notte di Suoni e Sapori…e Notte dei Saldi”, la grande kermesse organizzata dalla Pro Loco di Rivarolo Canavese.

Durante la serata tutto il concentrico cittadino si animerà di musica, gente, giochi e intrattenimenti vari, specialità prelibate delle Pro Loco presenti e negozi aperti in occasione dei saldi estivi.

La serata è patrocinata da Città di Rivarolo Canavese, Regione Piemonte, U.n.p.l.i. (Unione Nazionale Pro loco d’Italia) e si svolge in collaborazione con Ascom, con i commercianti e le aziende della Città.

L’intera manifestazione interesserà le vie e le piazze del centro, a partire dalle 19, secondo la formula che ne ha determinato il successo delle passate edizioni e che propone una serata di sapori, musica, shopping e divertimento.

Ci sarà la chiusura al traffico, con relativa pedonalizzazione, di Corso Torino a partire dalla stazione, Corso Indipendenza fino a Corso Italia e Viale Berone: in questo modo si darà continuità al quadrilatero del Centro Storico, sino al Centro Commerciale San Francesco, anzi oltre, ossia fino allo Spazio Elementare.

I visitatori saranno invitati a seguire il “Percorso del Gusto”, all’interno degli storici cortili della Città, dove le Pro loco del territorio prepareranno alcuni piatti tipici della tradizione Piemontese (dislocati in Corso Torino e nel suo Controviale, Corso Indipendenza, Via Ivrea e Centro Commerciale San Francesco).

Ecco le Pro Loco che saranno presenti e le loro specialità: Pro Loco Rivarolo Canavese (Gran misto di antipasti della tradizione, Pesche con Erbaluce); Pro Loco Brandizzo (Fritto misto alla Piemontese, Pesche ripiene); Pro Loco Fiorano (Tajarin ai sughi, Semolino dolce); Pro Loco Strambino (Agnolotti al sugo d’arrosto); Pro Loco Rivara (Costine “in girotondo” con contorno di patatine); Pro Loco Moncalieri (Cubettata di trippa di Moncalieri, gnocchi tricolore, gnocchi al sugo di salsiccia)

Lungo tutto il centro si esibiranno dal vivo diversi gruppi con vari generi musicali, si spazierà dal latino americano, al rock, pop, blues e musiche nazionali e internazionali dagli anni Sessanta ai giorni nostri.

Si esibiranno durante la serata: Radio Gran Paradiso (Serata latino revival in Piazza Litisetto);

C&C The Smart Set Feat. Dj Raton (Dj set dal balcone… rigorosamente in vinile in Via Farina);

The Divergent (Pop, rock, blues in Via Trieste); I Figli dell’Orco (Rock italiano in Corso Torino);

TheOldRoses (Rock, blues, anni ’60, ’70, ‘80 in Corso Torino); Terzo Tempo (Nomadi Tribute Band; Centro San Francesco); Recapito 78 (Blues e rhythm and blues nell’Allea di Corso Indipendenza); Keily’s Folk (Irish Rock nell’Allea di Corso Torino); Al.B & The Bad Guys (Blues in Piazza Garibaldi); Soda Acustica (Pop, rock in Via Ivrea); Deslogià (Jazz Funky in Via Ivrea);

Maind The Gap (Party band in Viale Berone) e Dj Vera (Dj, animazione zumbrasil in Corso Torino/Piazza Chioratti).

La Pro loco di Rivarolo ha pensato anche ad occasioni di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie, proponendo intrattenimenti per bambini in Piazza Chioratti ,

I Giochi del Cortile “ Green”, più di 50 giochi ecologici in legno per riscoprire il piacere del gioco e dello spirito di aggregazione in Corso Torino, l’esposizione di trattori d’epoca a cura di J’Amis dij Tratur Vej in Corso Indipendenza, l’esposizione di moto da fuoristrada vintage a cura di RR motocross d’epoca in Viale Berone , un’esposizione di motociclette d’epoca a cura di Moto Club del Canavese e collezioni private in Viale Berone , l’esposizione “Vespe” a cura del Vespa Club L’eva d’or di Rivarolo Canavese in Corso Torino; il tutto accompagnato da Artisti di strada, e flash mob di danza. Sull’Allea di corso Torino e sull’Allea Cav. G. Ponchia si terrà il “Mercatino delle creazioni personali e artistiche”.

La serata sarà anche l’occasione per fare acquisti in occasione della Notte Dei Saldi Estivi, in collaborazione con i commercianti della Città che osserveranno l’apertura serale fino alle ore 00.30.

Per l’occasione il centro di Rivarolo osserverà la chiusura al traffico a partire dalle 18 di sabato 8 luglio 2023, con ampia possibilità di parcheggio negli immediati dintorni dell’evento.

Per informazioni contattare la Pro loco di Rivarolo Canavese APS, Ufficio Turistico in Piazza Litisetto Tel 0124424260; mail: prolocorivarolo@yahoo.it www.prolocorivarolocanavese.it