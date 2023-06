PONT CANAVESE – La bellezza torna in primo piano a Pont Canavese. Dopo il successo dell’edizione 2022, anche quest’anno le selezioni per “Miss Italia” hanno scelto il Canavese, ed in particolare il paese che sorge ai piedi delle valli Orco e Soana, come teatro di uno degli appuntamenti utili a scegliere le ragazze che arriveranno alla finale 2023.



Una giornata speciale, ricca di sorprese (alcune delle quali si conosceranno solo il giorno stesso), quella che è stata calendarizzata il prossimo 8 luglio. E sarà nuovamente la bella cornice del parco Mazzonis, in pieno centro, a fare da sfondo alla sfilata ed all’evento che vedrà impegnate le splendide ragazze che puntano ad indossare la corona di più “bella d’Italia”.

Grande il lavoro che è stato svolto dall’Associazione Vivere Pont, la quale, con il patrocinio del Comune, ha deciso di rimettersi in gioco e di riproporre tale evento.



“Un evento che l’anno scorso ha posto in risalto la nostra cittadina e che ha avuto un’importante ricaduta – ha spiegato Walter Portacolone, vicepresidente di Vivere Pont – “Miss Italia” è manifestazione che ha regalato parecchia notorietà a Pont, ha richiamato l’attenzione su di una realtà canavesana che ha parecchio da offrire e per la quale ci stiamo impegnando affinché sia sempre più nota sotto il punto di vista culturale e turistico”.

Il momento clou è programmato dalle ore 20 (sarà presentato da Luca e Max), quando il pubblico sarà chiamato a raccolta: “In realtà per tutta la giornata Pont sarà animata dalla presenza delle partecipanti, provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, che tra shooting, prove e tutto ciò che è legato alla sfilata daranno un tocco di bellezza, allegria e freschezza al nostro paese. Vi saranno poi degli ospiti speciali, dei quali al momento non vogliamo svelare i nomi, per regalare un po’ di sorpresa, ma anche visite guidate e quant’altro permetta a chi arriverà da fuori di scoprire un po’ di più Pont”.



Va sottolineato che Vivere Pont, gruppo guidato dal presidente Moreno Riva, si sta impegnando a 360 gradi per far conoscere sempre più il territorio al di fuori dei nostri classici confini. “Prima come gruppo commercianti, poi come amministratori, adesso come associazione stiamo cercando il più possibile di lavorare per il bene del nostro paese – ha aggiunto Portacolone – e iniziative come quella della selezione di “Miss Italia” rappresenta uno degli apici. Siamo alle prese con altri momenti ed iniziative che portino Pont ad essere conosciuta e visitata sempre più. I riscontri ottenuti, come detto, nel 2022 da una iniziativa come questa ci fanno davvero ben sperare e ci spronano a continuare”.



Infine, importante la collaborazione con sponsor e realtà che hanno compreso a pieno l’importanza di questa giornata: “Un grazie enorme a Mirella Rocca, la quale ha confermato la fiducia e la volontà di lavorare con noi anche nel 2023. Ringraziamo poi tutti partner, istituzionali e privati, che hanno deciso di sostenerci in questa avventura, che non può che fare bene a Pont. Non resta che fare un appello a coloro che vorranno trascorrere un bel momento in nostra compagnia, invitandoli a venire numerosi ed a godere di quella che sarà una splendida manifestazione”.