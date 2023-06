VALPERGA – Un momento speciale, dove la grande passione per la musica (senza dimenticare le indiscusse capacità dei protagonisti) e la voglia di ricordare quegli amici che, troppo presto, ci hanno lasciato hanno fatto in modo che un concerto in piazza si trasformasse in una splendida emozione.

Applausi meritati, dal primo all’ultimo, quelli per la Filarmonica Valperghese diretta dal maestro Alessandro Data, che sabato 24 giugno 2023, nel sagrato della chiesa, è stata capace di regalare un’esibizione carica di pathos, il tutto in occasione dell’evento denominato “Note in gioco”.



L’edizione 2023 dalla serata, allestita dal gruppo guidato dal presidente Lorenzo Cresto, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Valperga ed Ambima, è stata incentrata sulle musiche di un grande compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra qual è stato Ennio Morricone.

Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, ed in una location che si è rivelata ancora una volta perfetta, i musicisti della Filarmonica cittadina hanno proposto un programma accattivante, dove il cinema (grazie anche ad una serie di proiezioni su maxi schermo) e la musica si sono fuse in maniera eccellente.



Il programma del concerto ha visto l’esecuzione di alcuni classici della produzione di Morricone, da C’era un volta in America sino al Buono, il Bruto ed il Cattivo, passando poi attraverso altri pezzi intramontabili come C’era una volta il West, Mission, Playing love (da La leggenda del pianista sull’oceano), Nuovo Cinema Paradiso, Giù la testa, Il mio nome è nessuno, nonché Metti, una sera a cena. Alcuni pezzi sono stati resi ancora più speciali dagli interventi della soprano Fulvia Mussatto, la quale con la sua voce ha dato ulteriore tocco alle esibizioni.

La manifestazione, che ha visto anche la presenza di Mauro Stante come narratore, è scivolata via veloce, in una serata perfetta anche sotto il punto di vista meteo, conclusasi poi con gli immancabili e richiestissimi bis, i saluti ed i ringraziamenti, nonché i complimenti di un pubblico che ha vissuto una serata piacevole.