CASTELLAMONTE – “Grisù sotto le stelle”, una serata per raccogliere fondi per il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV), delegazione di Castellamonte, nell’ambito della “Notte Bianca” castellamontese, l’iniziativa è anche un’occasione per far conoscere l’attività dei Vigili del Fuoco e sensibilizzare le persone sull’importanza fondamentale della loro presenza sul territorio.

L’attività con percorso a tema si terrà nella serata di venerdì 23 giugno 2023, in piazza Vittorio Veneto, dalle 19 alle 24.

Durante la serata si potrà anche gustare il “Panino del Pompiere”