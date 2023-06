SALASSA – Dopo un lungo silenzio, durato praticamente un decennio, a breve tornerà in Canavese uno di quegli avvenimenti che hanno saputo aggregare e divertire migliaia di persone. Stiamo parlando della “Notte dei Salassi”, festa nata all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, che grazie al sapiente lavoro della Pro loco di Salassa, in collaborazione con il Comune, ha fatto mangiare, cantare e ballare diverse generazioni.

Ebbene, spinta dalla voglia di riprendere quelle belle e sane tradizioni, dando un tocco di novità al tutto, l’associazione turistica locale guidata dalla presidente Vera Serena ha prima studiato la formula e quindi imbastito la manifestazione che si terrà i prossimi 23, 24 e 25 giugno, il tutto presso gli impianti sportivi del paese altocanavesano.

“Prendendo spunto da quelle che sono pagine di storia vera, in ricordo di quegli antenati che vivevano secoli fa nella zona della Savoia, della Valle d’Aosta e del Piemonte, oltre 40 anni fa si è deciso di dare vita a tale evento – raccontano gli organizzatori – Siamo andati avanti sino al 2013, poi è venuto un momento di stop mentre adesso, vista anche la voglia di tornare a condividere momenti insieme, abbiamo scelto di riproporre questo evento”.

Grande l’impegno da parte della Pro loco, che oltre alla presidente vede impegnati in maniera continua la vice e cassiera Claudia Bolatto, la segretaria Simona Bonino, i consiglieri Rinaldo Aimonetto, Enrica Bianchetta, Domenico Bonino, Piergianni Callot, Mario Sesto, Domenico Carbonatto , Claudio Franceschino, Ugo Baretto, Giacomino Naretto detto Mino, Adriano Tappato, Roberto e Giovanni Giordanengo.

Questo “Ritorno dei Salassi” sarà scandito la sera del venerdì da un appuntamento dedicato in particolar modo ai giovani, con pizza, panini e patatine dalle ore 20, mentre dalle 22 spazio all’inconfondibile ed amato spettacolo dei “Trash college”, che avrà ingresso gratuito.

Il sabato, invece, dalle ore 20 sarà volta dell’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare lo speciale menù della serata, potendo mangiare la “pasta dei Salassi”, la grigliata con patatine, le pesche “sbronze”, le frittelle di mele, nonché bere l’immancabile “caffè dei Salassi”.

Dalle 23, invece, si ballerà sulle note e sui ritmi coinvolgenti degli “Explosion”: l’ingresso all’area della festa è gratuito, verrà anche dato a un simpatico e caratteristico ciondolo ricordo.

Domenica, invece, spazio agli amanti dello sport ed in particolare del ciclismo. Grazie alla collaborazione con il gruppo Sutalatur Bike Salassa, andrà in scena la “Biciclettata bike/e-bike dei Salassi”. In questo caso ritrovo dalle ore 9.30, partenza alle 10, mentre alle 13 spazio per un goloso pranzo con menù a base di pasta, grigliata, gelato, “caffè dei Salassi” ed acqua (il tutto a 18 euro).

Sarà attivo il servizio bar nel corso di tutte le sere, con parcheggi nella zona degli impianti sportivi e posti a sedere sino ad esaurimento. Per avere maggior informazioni visitare il sito www.prosalassa.org, scrivere a info@prosalassa.org, visitare le pagine facebook ed instagram, nonché chiamare il 338-8870476.