POLITICA – Si è spento questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, a 86 anni Silvio Berlusconi. Fondatore di Forza Italia, ex Premier e fondatore della Tv Mediaset.

Da tempo lottava contro una leucemia mielomonocita cronica. Questa mattina le condizioni si sono aggravate, poi è giunta la notizia.

Dapprima imprenditore dalle indiscusse capacità, poi politico, Berlusconi, nel bene e nel male, ha segnato il suo tempo, entrando nella storia italiana.

“L’Italia da oggi, senza il presidente Silvio Berlusconi, sarà più sola. – Commenta il Gruppo Consiliare Forza Italia della Regione Piemonte – Con l’addio a Silvio il nostro Paese paese perde uno statista e un indiscusso leader che ha saputo riportare l’Italia al centro della politica Europea e internazionale. Un uomo che, nonostante gli attacchi personali scomposti di una parte politica, ha sempre messo al centro della sua vita non se stesso ma gli interessi del Paese. Anche in questi ultimi mesi, dove non stava bene, il suo primo pensiero era il futuro della politica italiana, del Governo di centrodestra e della sua creatura più amata: la nostra Forza Italia. Ci lascia in eredità una carta di valori e ideali e un partito che è nostro dovere continuare a rendere la casa naturale per tutti i moderati italiani. Ora spetta ancora di più ad ognuno di noi rimboccarci le maniche e lavorare per portare avanti i programmi di Forza Italia.“

Ovunque trasmettono messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il Premier Giorga Meloni lo ha affidato ad un videomessaggio visibile al link qui sotto.