SAINT-VINCENT – Giorgia Giacobbe di Champdepraz e Andrea Zanettin di Asti sono le due giovani che rappresenteranno la regione Valle d’Aosta alla finale nazionale di Miss Grand International 2023. Giorgia e Andrea, guidate dall’agente Beppe Berlier, infatti, voleranno alla finalissima che si terrà a Maratea il prossimo 11 giugno; hanno conquistato l’accesso all’epilogo di questo importante concorso proprio ieri, domenica 4 giugno, durante la finale regionale che si è tenuta al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent.

La stupenda location ha ospitato le 16 finaliste che si sono contese sino all’ultimo i due posti a disposizione per la finale. Si tratta di: Sara Oro, Giulia Dentello, Asia Frison, Chiara d’Aloia, Andrea Zanettin, Giorgia Giacobbe, Arianna Vicquery, Jolie Mazzotta, Erika Di Pierro, Noemi lucianaz, Elisa Scala, Camilla Giovanardi, Valentina Razzano, Alessia Notario, Ilaria Cantore, Eve Oppo. Il concorso, di carattere nazionale, è nato con lo scopo di scegliere la candidata in rappresentanza dell’Italia al Gran Galà Internazionale di Miss Grand International. Una possibilità, quella che viene data ogni anno alla vincitrice, di diventare la più bella del mondo. Miss Grand International non è solo un concorso di bellezza; infatti esso mira anche a scoprire nuovi talenti per il mondo della moda, del cinema e della televisione.

Rimaniamo in attesa di scoprire chi sarà eletta Miss Grand International Italy 2023 nella finalissima nazionale dell’11 giugno; a condurla sarà la showgirl Matilde Brandi insieme a Pippo Pelo. Non mancheranno ospiti come Miriana Trevisan e Davide De Marinis, Vincenzo Alighieri, Kate Cavaliere e Nunzia Rinaldi, oltre alla vincitrice 2022 Miriam Malerba.

