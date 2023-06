VOLPIANO – Non ci saranno stalli rosa sul territorio di Volpiano. Quei posti auto riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con un figlio di età inferiore ai due anni, previsti dal Codice della strada per agevolare le operazioni di parcheggio per queste categorie di cittadini.

Non ci saranno nonostante una mozione presentata da “Cambiamo Volpiano” e “Gente di Volpiano” che chiedeva alla maggioranza un impegno in tal senso: «Ad oggi, sul nostro territorio, non sono presenti parcheggi rosa che diversi Comuni, tra i quali citiamo città come Roma, Cagliari, Padova e Verona, e in Piemonte realtà come Rivoli e Rivalta, alle quali si è recentemente aggiunta anche Chieri, hanno istituito come provvedimento indirizzato ad un concreto sostegno alla famiglia – scrivono Antonietta Maggisano e Monica Camoletto – A questo fine invitiamo il Consiglio comunale, e di conseguenza l’Amministrazione, ad adottare tutte le verifiche, i provvedimenti e le azioni finalizzate all’istituzione dei parcheggi rosa, definendo appositi stalli da destinare a specifica funzione sul territorio cittadino nei limiti chiaramente previsti dalle disposizioni vigenti». La proposta, però, non è stata accolta dalla maggioranza.

«Da un lato è stato detto che un provvedimento simile era già stato pensato, ma constatiamo che non è mai stato attuato – sottolinea Maggisano – Dall’altro che potrebbe essere un problema togliere dei parcheggi a pagamento per istituirne altri gratuiti». E il non accoglimento non è stato per nulla gradito dai gruppi firmatari della mozione. «È emersa ancora una volta la volontà dell’Amministrazione di non approvare tutto quanto viene proposto dalle opposizioni – conclude – Anche quando, come in questo caso, si tratta di interventi per migliorare la parità dei diritti, la parità di genere o per aiutare donne e ragazze».