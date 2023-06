CUORGNE’ – Scroscìo di applausi e di emozioni per un evento decisamente riuscito andato in scena ieri sera, venerdì 2 giugno, a Villa Filanda a Cuorgnè. Si tratta del Concerto organizzato in occasione della “Festa della Repubblica Italiana” in cui l’Accademia dei Concordi di Cuorgnè, diretta dal Maestro Emanuele Fontan, e la Banda di Tavagnasco, diretta dal Maestro Alberto Giovanetto, hanno dato vita ad un’esibizione proverbiale che ha intrattenuto per circa due ore il folto pubblico intervenuto per ascoltare tanta buona musica.

Presenti, oltre al Presidente del sodalizio cuorgnatese Renato Giovannini, il Sindaco Giovanna Cresto e la sua amministrazione, il Consigliere Regionale Mauro Fava, in una giornata così istituzionalmente importante come quella del 2 giugno. A tenere vivo l’interesse in sala non è stato solo il concerto. Infatti, con l’occasione dell’anniversario della nostra Repubblica, il primo cittadino, insieme al Vicesindaco Vanni Crisapulli e all’Assessore alla cultura Laura Ronchietto Silvano, hanno consegnato simbolicamente un riconoscimento a due cuorgnatesi che si sono contraddistinti per il loro impegno, condotta e responsabilità verso gli altri. Un proseguo dell’emozionante mattinata in cui gli stessi erano stati insigniti delle onorificenze dal merito della Repubblica, durante la cerimonia tenutasi alla Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino alla quale hanno partecipato: il Generale di Divisione Stefano Mannino, il Prefetto Raffaele Ruberto, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia e l’Assessore regionale Andrea Tronzano, oltre a Giovanna Cresto.

Ad essere stati nominati Cavalieri della Repubblica Italiana sono stati Vittorio Aimonino Ricauda e Linuccia Amore. I due, visibilmente emozionati, hanno ringraziato l’amministrazione e, soprattutto Mauro Fava, per aver proposto il loro nome per il riconoscimento dell’impegno di una vita dedicata agli altri attraverso la propria attività ed impegno nel sociale. L’emozione trasmessa dalle note riprodotte magistralmente dalle due compagini musicali non ha fatto altro che aumentare la commozione, creando un giusto connubio come solo la musica riesce a fare.

La stessa commozione che, sempre nella giornata di ieri, hanno sicuramente provato i quattro giovani musici che hanno avuto l’onore di suonare al Quirinale, davanti al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante il concerto del 2 giugno per la prima volta nella storia della Repubblica: si tratta dei fratelli Gabriele e Giacomo De Bona di Valperga (Filarmonica di Valperga), di Livio Dematteis di Favria (Filarmonica di Favria) e di Martina Giachino di Cuorgnè, che proviene dall’Accademia, oltre ad essere membro del direttivo. Tutti e quattro i giovani fanno parte della banda Regionale Piemontese dell’Anbima e hanno avuto la possibilità, oltre che l’onore, di portare in alto il nome delle bande locali, delle loro famiglie, del Piemonte e del Canavese.

1 of 7