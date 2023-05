RIVAROLO CANAVESE – Due giorni all’aperto dedicati ai bambini, a Rivarolo Canavese. Oggi, sabato 27 maggio, si terrà la Giornata del Gioco Libero presso lo Spazio Elementare.

La Città di Rivarolo Canavese ha aderito alla Giornata del gioco libero all’aperto promossa dalla Regione Piemonte.

Oggi ritrovo alle 15 presso la Biblioteca comunale in via Palma di Cesnola e avvio della parata con animatori e attori di Pandorama APS e di Andirivieni SCS lungo via Trieste, i portici di via Ivrea, piazza Chioratti, sino a raggiungere il parco Spazio Elementare in via San Francesco. Nell’area dell’ex scuola elementare, dalle 16 alle 18, il pomeriggio si svilupperà tra i laboratori artistici con l’illustratrice Elena Mirandola, animazioni e momenti di giocoleria. Tutte le attività sono ad ingresso libero. Sono consigliati abiti colorati e sporcabili.

L’iniziativa rientra nel programma “Parchi giochi diffusi” realizzato dal Comune di Rivarolo con il contributo della Regione Piemonte: il progetto ha avuto un favorevole riscontro con l’adesione di numerose classi di scuola primaria degli istituti cittadini per le iniziative svolte in orario scolastico (quattro classi della scuola primaria “Elisabetta Gibellini Vallauri”, una classe di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Guido Gozzano”, due classi di scuola primaria dell’Istituto Immacolata Concezione). Nei pomeriggi spesso sono ritornati alcuni dei bambini che avevano partecipato al mattino, oltre a bambini e ragazzi che frequentano i laboratori pomeridiani promossi dal Centro famiglie di Rivarolo Canavese, con una media di circa 40 presenze per ciascun pomeriggio. Rilevante l’intervento artistico nel parco “Iqbal Masih” dove è stato recuperato un muro di recinzione del parco lungo circa 20 metri per realizzare un dipinto murale dedicato che richiama la storia di Iqbal, vittima a soli dodici anni di killer legati alla mafia dei tappeti.

Domani 28 maggio, sarà invece la volta del Castello dei Lettori, diciottesima edizione del Bookcrossing al Castello Malgrà.

La giornata di Bookcrossing è promossa dall’Associazione Amici del Castello con il patrocinio della Città di Rivarolo Canavese e la collaborazione della Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis”.

Per tutto il pomeriggio grandi e piccoli lettori potranno scambiare gratuitamente i propri libri nel cortiletto del Malgrà. Sarà possibile anche cimentarsi con alcuni giochi d’ingegno creati dagli Amici del Castello.

Nell’orario di apertura sarà inoltre possibile scoprire la storia del Malgrà attraverso le visite guidate e visitare la mostra “Il Vallesusa, storia di un cotonificio non solo rivarolese” che racconta la storia del CVS, una delle principali aziende tessili del Piemonte, fondamentale per lo sviluppo della città dalla seconda metà del 1800 sino al fallimento nel 1965.

Ingresso gratuito a tutte le iniziative.