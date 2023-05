RIVARA – Lo scorso 15 maggio 2023, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese.

Silvio Bertero è il nuovo Presidente del Consorzio; con suo figlio Andrea è produttore brassicolo ed è stato scelto alla guida degli Operatori del turismo per la sua lunga e comprovata esperienza nel settore della ristorazione, della promozione turistica e sportiva, per il suo impegno e la sua determinazione nel voler far compiere al Territorio un salto di qualità.

Per raggiungere i nuovi ed ambiziosi traguardi al suo fianco c’è una nuova squadra di lavoro: Giorgia Scienza, è stata nominata vice Presidente: opera nel mondo del turismo, degli eventi e del marketing turistico da più di 20 anni in Italia e nel mondo.

Il ruolo di Tesoriere è stato affidato al Consigliere Giorgia Boggio, Commercialista, con pluriennale esperienza nell’ospitalità, garantirà una gestione oculata e responsabile delle risorse finanziarie del Consorzio.

Carlo Gallo, nominato Consigliere, è alla guida in Italia di una delle più importanti multinazionali nel settore della moda, imprenditore nel settore ospitalità e delle energie da fonti rinnovabili.

Ettore Bartoccetti, nominato Consigliere, è consulente informatico e formatore professionale, che opera da anni nel mondo dell’outdoor. Giampaolo Verga, nominato Consigliere, è imprenditore dell’editoria e della ricettività con una profonda conoscenza del territorio. Marco Origlia, nominato Consigliere, biologo, storico ed area manager nel settore farmaceutico, con esperienza nell’ospitalità, nel sociale e nel mondo sportivo.

Una varietà di figure pronte a lavorare con impegno e dedizione per promuovere e valorizzare il Canavese, Territorio di eccellenza ricco di storia, cultura, bellezze naturali ed enogastronomia.

Fin da subito, il Consiglio di Amministraione si impegnerà con l’obiettivo primario di trasformare il Consorzio nel punto di riferimento centrale per il turismo in Canavese. L’intento sarà quello di

considerare il territorio come un unicum, unendo politica, istituzioni, associazioni e liberi professionisti. L’obiettivo finale sarà creare benessere per il territorio e i suoi abitanti.