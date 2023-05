CANAVESE – Un viaggio condiviso tra quattro amici residenti in Canavese, che hanno deciso di mettersi in gioco percorrendo quasi mille chilometri, lungo la “Via Francigena”, storico percorso religioso che porta sino a Roma. Protagonisti sono quattro canavesani, i quali lo scorso 11 maggio 2023 si sono dati appuntamento a Salassa, sotto la torre cittadina, in bicicletta si sono “trasferiti” sino ad Ivrea e da qui hanno iniziato, pedalata dopo pedalata, ad attraversare il nostro Bel Paese per arrivare sino a San Pietro.



Protagonisti sono Silvio Boggio e Martino Serena di Pont; Rossano Massa di Rivarolo e Luigino Roncaglione di Salassa, che per 9 giorni hanno dato vita a quella che si è rivelata una piccola grande impresa.

In totale 950 i chilometri percorsi, ben 8500 i metri di dislivello affrontati, dalle 6 alle 7 ore giornaliere in sella alle loro mountain bike. Tutto questo li hanno portati, dal Canavese, attraverso diverse regioni, tra salite asfaltate, splendide “strade bianche”, paesi e città meravigliose, per una esperienza a dir poco unica.



“Tutto è nato dopo che ho avuto un brutto incidente nel 2020 – racconta Silvio – Sono riuscito a riprendermi da quella disavventura e ho iniziato a pensare a questo viaggio. L’ho proposto ai miei amici, che hanno aderito con entusiasmo. Così, abbiamo preparato il necessario, studiato il viaggio, inforcato le nostre bici e ci siamo avviati…”



I quattro, che fanno parte del team Sutalatur Bike di Salassa e condividono appunto la passione per le due ruote, hanno dovuto fare i conti con il maltempo, che li ha accompagnati. “Sette dei nove giorni che hanno caratterizzato la nostra trasferta sono stati caratterizzati dalla pioggia – raccontano all’unisono – Ma questo non ci ha fermato. Abbiamo avuto modo di vivere una esperienza splendida, visitando posti meravigliosi, incontrando tanta gente gentile e disponibile, nonché rendendo ancora più salda la nostra amicizia”.



Dividendosi i compiti, Silvio, Rossano, Luigino e Martino hanno così raggiunto la loro meta: Roma, la capitale, e in particolare il Vaticano. “Siamo partiti ottenendo le credenziali ufficiale del pellegrino ad Ivrea e siamo arrivati a San Pietro, dove ci è stata consegnata una pergamena in ricordo della nostra attraversata. E’ stata una bella emozione, abbiamo condiviso un viaggio che ci ha permesso di vedere quanto di bello c’è nel nostro Paese”.



Nonostante la fatica ed il peso del bagaglio portato in giro (dato che i quattro hanno viaggiato in totale autonomia, senza supporti), ciò che ha regalato questa avventura che dal Canavese li ha portati fino a San Pietro, è davvero grande. “Abbiamo vissuto momenti difficili, come sulla Cisa, quando siamo scesi con pioggia ed appena 2 gradi centigradi, ma anche lungo la salita di Radicofani, in Toscana. Però le cose belle che abbiamo vissuto sono state davvero tante e alla fine siamo molto soddisfatti di aver intrapreso questo viaggio”.



Che a quanto pare, non sarà l’unico… “Per ora non possiamo anticipare nulla, ma abbiamo idea di dare seguito a questa trasferta, dando vita se possibile nel 2024 a qualcos’altro di altrettanto stimolante. Abbiamo concluso tutto ciò davvero contenti di aver condiviso così tanti momenti indimenticabile. Un grazie di cuore va alle nostre famiglie nonché al Team Sutalatur ed ai suoi componenti, che a distanza ci hanno seguito e spronati per arrivare dal Canavese sino al nostro traguardo”.