OGLIANICO – Le Idi di Maggio 2023 sono andate in archivio ed il bilancio complessivo è da considerarsi decisamente buono. Perché nonostante le bizze di un meteo che ha provato a metterci nuovamente lo zampino, alla fine tanta gente ha premiato l’organizzazione targata Pro loco di Oglianico, che per la 41esima volta ha allestito una manifestazione di alta qualità.

Iniziata sotto il segno della pioggia, lo scorso Primo maggio, la kermesse canavesana, che ha riportato la nostra zona all’epoca del Medioevo, ha saputo offrire uno splendido spaccato sulla storia, sugli usi, sui costumi, ma anche sui sapori di un tempo lontano, che però è stato fondamentale e le cui tracce sono ancora evidenti (e presenti) in questo lembo di Piemonte.

La serata teatrale di domenica 14 maggio, andata in scena in chiusura di un weekend davvero pieno e ricco di fascino, seppur la pioggia abbia fatto capolino nel tardo pomeriggio cercando di rovinare (ma non riuscendovi) la festa, è stata solo l’ultimo momento di due settimane che hanno permesso anche di scoprire (o riscoprire) le ricchezze della cittadina oglianicese.



“Possiamo nel complesso davvero essere soddisfatti – dice Celestino Remogna, una delle colonne portanti delle “Idi” – perché dopo un inizio difficoltoso, per colpa della pioggia ad inizio mese, siamo riusciti a realizzare il programma praticamente al completo”.

La gente ha apprezzato e risposto presente nella maniera migliore: “Sia in occasione della cena medievale che nelle serate nel ricetto, come pure domenica, dove sulle gradinate si sono riunite tante persone, il pubblico ha risposto molto bene e di questo ne siamo ben felici”.

“Anche per le vie del nostro affascinante centro storico sono state molteplici le persone che hanno potuto conoscere da vicino giochi, lavori ed usanze dell’epoca. Insomma, chiudiamo in maniera positiva un’edizione che ha dovuto fare i conti con l’incognita del tempo, ma che alla fine è stata un successo”.



A proposito di successi, da sottolineare anche due risultati importanti: per quanto riguarda l’edizione 2023 di “Messer Chef”, l’interessante e particolare gara dedicata alla cucina medievale, andata in scena sempre domenica 14, il primo posto è andato ai ragazzi della scuola professionale di San Benigno, mentre invece l’immancabile “Torneo della bandiera”, che ha visto confrontarsi i rioni oglianicesi, ha registrato la vittoria del gruppo di San Rocco.