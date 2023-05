VIDRACCO – Avviso pubblico per l’affitto del Bar-Ristorante-Locanda-Affittacamere

VIDRACCO – Vidracco, Comune turistico della Regione Piemonte, e precisamente della Valchiusella, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affitto di un locale situato in piazza Commendator Ceratto 1. L’immobile, di proprietà del comune, è da destinarsi ad uso Bar, Ristorante, Locanda e Affittacamere.

La struttura, che ha da sempre rappresentato un importante punto di ristorazione, immediatamente raggiungibile poiché posizionato nei pressi del Municipio, si trova in una delle splendide località della valle, che da sempre attrae un gran numero di turisti, diventando così un’occasione di professione e lavoro da non lasciarsi sfuggire.

Infatti a Vidracco si possono visitare i “Templi dell’Umanità”, il complesso ipogeo privato noto in tutto il mondo per la complessa architettura delle sue sale e per le svariate lavorazioni artistiche contenute, definita da architetti, esperti d’arte e giornalisti “l’ottava meraviglia del mondo”. Per non parlare delle meraviglie naturalistiche come il Lago di Gurzia (anche detto Lago di Vidracco), che è sì un bacino artificiale nato dallo sbarramento della diga, ma che colpisce l’occhio per la sua bellezza ed è circondato da molti sentieri che permettono di godere al meglio dello scenario floreale e faunistico. E ancora la Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e di Torre Cives, della quale una fascia è compresa nei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte, oltre all’Ecomuseo dell’Acqua e degli Antichi Mestieri, che si trova all’interno dell’antico Mulino di Vidracco.

Nell’avviso pubblico di procedura per l’assegnazione della locazione, si possono trovare tutte le informazioni necessarie, come la descrizione dell’unità immobiliare, il canone, la durata, i requisiti di partecipazione e quant’altro è necessario sapere per poter accedere al bando, come la documentazione da presentare e il modello di istanza, allegato da scaricare.





L’avviso è reperibile al link:

https://www.comune.vidracco.to.it/it-it/avvisi/2023/avviso-pubblico-per-l-assegnazione-in-locazione-di-locali-di-proprieta-comunale-ad-uso-bar-ristorazione-locanda-affitta-camere-275595-1-b7142a6a785c61e9d55edfe9c6d94f96

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10 di lunedì 29 maggio 2023.