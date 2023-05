SAN GIORGIO CANAVESE – Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, torna il Mercato della Terra e della Biodiversità, alla sua settima edizione. Ogni anno la manifestazione è caratterizzata dalla presenza di un tema, un filo conduttore che pone l’attenzione su un particolare contenuto e quest’anno il tema è “DINAMICA 2023” – tradizione in evoluzione, e si colloca, come lo scorso anno, all’interno del calendario degli eventi del Festival Della Reciprocità’ 2023 delle tre Terre Canavesane.

L’obiettivo che il Festival della Reciprocità 2023 si pone attraverso le diverse iniziative è creare ponti tra i territori e le loro biodiversità, per intercettare e diffondere buone pratiche attraverso il principio della contaminazione, ovvero lo scambio di usanze e di saperi che si arricchiscono vicendevolmente e diventano fonte di ispirazione per il pensiero innovativo.

L’agricoltura italiana (e non solo) è in un periodo di forte transizione dovuto a più fattori: cambiamenti climatici, mercati al ribasso, specie aliene e nuovi gusti dei consumatori. L’agricoltura “tradizionale” come l’abbiamo conosciuta sembra non essere più al passo con i tempi e per sopravvivere e uscirne rafforzata ha bisogno di cambiare, di innovarsi.

DINAMICA 2023 si propone come momento di riflessione e dialogo sui temi della tradizione e dell‘ innovazione affinché possono essere l’una a servizio dell’altra, reciprocamente, trovando il giusto equilibrio per una crescita sana e sostenibile.

A dialogare sui temi della tradizione e dell’innovazione, della valorizzazione dei piccoli borghi e delle biodiversità che li caratterizzano, quest’anno sarà presente un ospite d’eccezione: Giuseppe Calabrese, detto “Peppone“, Ambasciatore della Dieta Mediterranea nel Mondo e noto conduttore della trasmissione televisiva Linea Verde, nonchè Padrino del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane e nella giornata inaugurale di sabato 13 maggio interverrà il Vicedirettore di Rai Uno, Angelo Mellone.

Tradizionalmente il mercato si svolgeva nelle due giornate di sabato e di domenica, ma quest’anno la manifestazione si protrarrà fino al lunedì, giornata in cui il Vicepresidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Silvio Barbero, e Pasquale Polito del Forno Brisa di Bologna, dialogheranno con i giovani del territorio e ai ragazzi delle scuole sui temi del Mercato, in occasione del Festival della Biodiversità dei Ragazzi, il primo festival nazionale della biodiversità esclusivamente dedicato ai ragazzi.

In questi giorni che mancano all’evento andremo alla scoperta dei produttori, delle associazioni e di tutti gli eventi collaterali (con il programma completo) che si terranno nei tre giorni.

Un assaggio di questo intenso fine settimana, già nell’intervista fatta a Ivano Rean Conto, Associazione Piattella Canavesana, tra gli organizzatori dell’evento insieme al Comune di San Giorgio Canavese.