TORINO – Sono la rivolese Claudia Roggero, apicoltrice, e Mirella Abbà, allevatrice, le due donne delegate provinciali rispettivamente per Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa di Torino.

Roggero, laureata in scienze e tecnologie agrarie, succede a Giovanni Benedicenti, giunto a fine mandato. Claudia si occupa della gestione delle api e della produzione di miele, dalla smielatura all’invasettatura così come gestisce la vendita diretta dal suo banco del mercato di Campagna Amica a Rivoli e Alpignano. Ma Fattoria Roggero è anche fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Piemonte e Claudia svolge attività di educazione agricola e ambientale con le scuole e organizza settimane verdi con i bambini nei periodi doposcuola. È stata votata dall’assemblea dei delegati territoriali di Coldiretti Giovani Impresa Torino che ha scelto anche il Comitato che, come la delegata, resterà in carica 5 anni.

Il Comitato rappresenta le diverse zone in cui è ripartita l’organizzazione provinciale di Coldiretti e le diverse attività specializzazioni del mondo agricolo. Ma, soprattutto, raccogli i giovani agricoltori (sotto i 30 anni) che hanno scelto di impegnarsi per la crescita sindacale dare il proprio contributo a divulgare le istanza e le battaglie di Coldiretti. Fanno parte del Comitato: Paolo Raseri, Villardora (zootecnia latte); Gianluca Anrò, Vische (cerealicolo); Luigi Baravalle, Carignano (zootecnia latte e cereali); Paolo Bo, Carmagnola (orticole); Massimo Rubinetto, Poirino (zootecnia latte, carne da razza piemontese e cereali); Danilo Savio, San Sebastiano da Po (zootecnia carne da razza piemontese e cereali); Federica Devietti Goggia, Corio (zootecnia latte, trasformazione e vendita diretta e ortaggi); Cinzia Fauda, Ciriè, (zootecnia latte, trasformazione e vendita diretta); Lorenzo Tesio, Caravino (cereali); Andrea Dellacroce,Vigone (zootecnia carne da razza piemontese cerealicolo); Erica Arbrile, Frossasco (zootecnia latte e cereali); Abbà Enrico, Favria, (zootecnia latte e cereali); Alex Alberand, Salassa (vitivinicolo); Daniele Porporato, Volvera (produzione mele e trasformazione in sidro).

«Se vogliamo garantire un futuro all’agricoltura – ha commentato Claudia Roggero – dobbiamo dialogare con i consumatori. Quando ci interroghiamo sugli effetti dei cambiamenti climatici o quando ci ribelliamo al cibo sintetico, non stiamo solo difendendo il futuro del nostro lavoro ma il futuro del diritto al cibo di tutti». Un aspetto importante del lavoro del movimento giovanile di Coldiretti Torino è favorire la crescita dell’imprenditoria giovanile. «Dobbiamo avvicinare i giovani all’agricoltura. Ma, nello stesso tempo, dobbiamo batterci perché un lavoro come il nostro, che mette insieme beni comuni come la produzione del cibo, il miglioramento ambientale, il presidio del territorio e la tutela del paesaggio sia sempre più incentivato e valorizzato».

Mirella Abbà, nuova delegata provinciale di Coldiretti Donne Impresa Torino, lavora nell’azienda agricola di famiglia a Favria dove alleva mucche da latte e dove produce energia elettrica e concime naturale dalle deiezioni animali processate in un moderno impianto di produzione di biogas. Mirella succede a Maria Bono che ha chiuso il suo mandato. Affiancano la neo delegata provinciale le vice delegate Paola Chicco, di Carmagnola e Nicla Martile Roggero di Rivoli, mentre Valentina Cresto è stata designata al Coordinamento regionale.