RIVAROLO CANAVESE – E’ visitabile sino al 10 aprile a Villa Vallero la mostra “A mio padre – tributo ad Eugenio Guarini” con una selezione di opere rappresentative della sua vulcanica ed eclettica ricerca artistica, con riferimento ad alcuni nuclei tematici caratteristici: le figure femminili, i paesaggi, gli astratti e i monocromatici. Saranno esposte alcune opere inedite.

Eugenio Guarini (1939-2020), dopo l’infanzia trascorsa in Toscana, ha studiato a Roma e Milano, laureandosi in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha insegnato per trent’anni in provincia di Torino, sino agli anni trascorsi a Rivarolo Canavese, presso il Liceo “Aldo Moro”. Dagli anni Ottanta ha esplorato più forme di creatività, privilegiando le tecniche pittoriche. La mostra rientra nel lavoro di curatela e archiviazione dell’opera filosofica e artistica di Guarini condotta dalla sua famiglia, con il supporto della galleria eporediese Open Art House, per la quale Monica Cremaschi cura l’esposizione rivarolese. La mostra è organizzata da Chiara Guarini, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Città di Rivarolo Canavese, la collaborazione della Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis” e l’adesione dell’I.I.S “Aldo Moro” e dell’Associazione Ex Allievi.

All’inaugurazione che si è tenuta domenica 26 marzo alle ore 16,30, sono intervenuti Chiara Guarini, figlia dell’Artista, Monica Cremaschi e Sandra Baruzzi, ceramista e insegnante, alla quale è seguito il reading di Matteo Mo e Mara Risitano tratto dal libro “Da qui a lì” di Eugenio Guarini (Giraldi, 2014). La mostra sarà nei giorni 8-9 e 10 aprile con orario 15.30 – 19, ad ingresso libero.