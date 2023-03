ROCCA CANAVESE – Senza alcun preavviso oggi, giovedì 30 marzo 2023 sono arrivate in piazza Osella diverse decine di migranti appena sbarcati in Italia. “Pare provenissero dalle Coste della Sicilia, alcuni di loro senza destinazione nota. Siamo immediatamente intervenuti per gestire la situazione, assistere e ristorare. Devo ringraziare il Vicesindaco Franco Balsamo e Samuele Oggianu per il supporto logistico perché da solo sarei riuscito a fare bene poco. Ringrazio anche la Croce Rossa Italiana di Susa, il personale dei centri di accoglienza per l’immediato intervento di recupero degli ospiti a loro destinati e la Protezione Civile per non avermi lasciato solo nella gestione della situazione “ ha dichiarato il Sindaco Alessandro Lajolo.

I migranti arrivati per errore in paese sono poi stati smistati: dei 21 solo 5 sono stati presi in carico da una cooperativa locale e, grazie alla Croce Rossa di Susa, una famiglia di tre persone è stata portata al centro di Bussoleno mentre i restanti sono stati suddivisi tra alcuni centri di accoglienza torinesi.

