CHIVASSO – Si sono tenuti ieri, domenica 26 marzo, i festeggiamenti per un importante traguardo raggiunto dal Gruppo Alpini di Chivasso: i 100 anni. Presenti il Sindaco Claudio Castello, l’Assessore Pasquale Centin, il Capo gruppo Piero Facciano, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, i consiglieri regionali, Paolo Ruzzola, Mauro Fava e Gianluca Gavazza oltre a tanti sindaci dei comuni limitrofi.

Grandissima partecipazione dei cittadini e dei gruppi alpini, un’occasione importante per ricordare i valori che gli Alpini che, come ricordato da Alberto Cirio, sono valori di tutti noi. Proprio lo scorso anno, infatti, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una legge che ha istituito la “Giornata regionale del Valore Alpino” che si celebrerà ogni anno il 16 gennaio.

“Un’occasione per promuovere le attività delle Penne Nere e la sensibilizzazione dei valori culturali che da sempre rappresentano – spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. L’intento della legge è quello di diffondere quei valori di carattere umano e di solidarietà che il Corpo degli Alpini sa esprimere, come dimostrato in moltissime occasioni. Sono stati infatti stanziati 100mila euro l’anno per i primi due anni, rifinanziabili, con i quali gli Alpini piemontesi, che contano una rappresentanza numerosa con oltre 60mila iscritti, potranno varare momenti di studio e commemorazione, restaurare rifugi, sentieri e monumenti legati ai loro luoghi e molte altre iniziative: atti di manutenzione della memoria e di valorizzazione del nostro paesaggio naturale e storico la cui importanza è evidente a tutti» ha concluso Gavazza.

