VOLPIANO – Una lunga carrellata tra i nomi che hanno scritto la storia del jazz, da Cole Porter a Charlie Parker a Thelonius Monk, tanto per citarne alcuni, quella andata in scena sabato sera alla Polivalente. Ad accompagnare il pubblico in questo percorso, i musicisti del “Cuneo Jazz Quartet”: la voce di Serenella Ingravallo, la chitarra di Nicolò Stalla, il basso di Daniele Mauro e la batteria di Fabrizio Pallattella. Tutti allievi del Conservatorio di Cuneo, tutti inseriti nel progetto “I conservatori in Piemonte”, che punta a portare in tour i migliori allievi dei quattro conservatori piemontesi.

«Spesso chi legge nelle locandine che si tratta di allievi del conservatorio, pensa che si tratti di musicisti alle prime armi, che garantiscano una qualità inferiore rispetto a musicisti più affermati che si esibiscono in altre location – ha commentato in apertura di concerto Francesco Ronco, dell’Associazione “Toret artist tre sei zero” organizzatrice dell’iniziativa – È vero l’esatto contrario. Si tratta di ragazzi che studiano sodo, lavorano duramente e superano delle prove decisamente difficili per poter prendere parte al tour. E dove magari non arriva la pubblicizzazione di questi concerti con le locandine, arriva con il passa parola. Arriva grazie al pubblico presente in sala, che rimane conquistato dalla bravura di questi ragazzi e diffonde le emozioni che ha vissuto, facendo si che gli spettatori aumentino di volta in volta. Abbiamo scelto di puntare sui giovani, e continueremo a farlo». In apertura, il saluto del Sindaco, Giovanni Panichelli, e dell’Assessore Barbara Sapino, artefici dell’appuntamento musicale, e intenzionati a continuare a portare a Volpiano appuntamenti culturali di qualità.

