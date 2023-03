· a href=”https://soundcloud.com/obiettivonews/montanaro-inaugurato-il-restauro-del-campanile” title=”MONTANARO – Inaugurato il restauro del campanile” target=”_blank” style=”color: #cccccc; text-decoration: none;”>

MONTANARO – Due giorni di festa a Montanaro, per il restauro del campanile.

“È stata una due giorni ricca di eventi, quella organizzata dal Comune di Montanaro con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, per l’inaugurazione dei lavori di restauro del Campanile Comunale – spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Sono stato positivamente colpito dalla grande partecipazione di cittadini e ringrazio il sindaco Giovanni Ponchia e l’amministrazione comunale per aver coinvolto anche gli studenti delle scuole di Montanaro in questa importante iniziativa che ha permesso di conoscere la storia e la cultura dei nostri territori”.

“Il Campanile Comunale di Montanaro, la cui costruzione è terminata nel 1772, è opera di Bernardo Antonio Vittone, uno tra gli architetti più importanti del Barocco Piemontese – continua il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Le iniziative ricadono inoltre nel corso del 250° anno dalla costruzione di un’opera la cui rilevanza architettonica, sociale e culturale, oggi è visibile con una “nuova luce”. Quando guardiamo un campanile si deve pensare al lavoro degli uomini e delle donne di quel tempo coinvolti per la realizzazione. All’epoca il campanile era fondamentale per la vita delle nostre comunità, serviva per scandire il tempo e organizzare le giornate di lavoro e di festa”.

“Il restauro del Campanile, che svetta con i suoi quasi 48 metri nel centro storico di Montanaro, è avvenuto grazie ad una donazione di un cittadino di 50 mila euro oltre ad un contributo ministeriale di 140 mila euro – spiega il consigliere della Lega del territorio -. Per ricordare il benefattore sul “ciuche’ at Muntaner” è stata affissa una targa commemorativa alla sua memoria».

Nella serata di venerdì 17 marzo, nel nuovo salone del Centro Polivalente Ca’ Mescarlin, è avvenuta la premiazione del concorso “Adotta il campanile comunale”, che ha visto il coinvolgimento delle scuole montanaresi e in particolare della scuola secondaria di primo grado: sono infatti stati premiati i migliori elaborati realizzati dagli alunni delle classi seconde. Sempre nella stessa serata si è tenuto il Concerto mandolinistico dell’Ensemble “7 Note in Armonia” e durante l’intervallo è stato proiettato il video “Nuova luce sul campanile”, realizzato da Verde Canavese.

Nella mattinata di sabato 18 marzo, a Ca’ Mescarlin, sono stati presentati i lavori di restauro con l’intervento dei professori del Politecnico di Torino Carla Bartolozzi e Francesco Novelli, l’architetto Marco Vaschetti di Tetrastudio che si è occupato della progettazione e direzione dei lavori di restauro, Luca Brancati e Marina Locandieri del Consorzio San Luca, imprese esecutrici delle opere, l’architetto Massimo Battaglio, ha moderato Matteo Enrico del team Verde Canavese. A seguire l’inaugurazione presso la piazza della chiesa con la sfilata della banda musicale, il saluto delle Autorità ed il taglio del nastro, la visita all’esposizione artistica presso l’ex casa comunale e il rinfresco offerto dalla Pro Loco di Montanaro.