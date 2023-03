SAN MAURIZIO – Quella del prossimo 24 marzo sarà una notte particolare: la notte dei pupazzi. Pupazzi che animeranno le biblioteche, almeno quelle facenti capo allo Sbam, il servizio bibliotecario dell’area metropolitana torinese. Il progetto, in coordinamento con le biblioteche Sbam, rientra nell’abito delle iniziative “Nati per leggere Piemonte”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e promosso dalla Regione Piemonte, e si ispira all’albo illustrato “Una notte in biblioteca”. In buona sostanza, tra le 17 e le 18 di venerdì 24 la biblioteca accoglierà un certo numero di pupazzi (una ventina), portati dai legittimi proprietari: pupazzi che durante la notte si animeranno, esploreranno in lungo e in largo locali e scaffali e alla fine sceglieranno il libro che riterranno più adatto per il loro fratellino o sorellina umani. Nel corso della consegna saranno anche presentati e letti alcuni albi illustrati.

I pupazzi potranno essere ripresi il giorno successivo, sabato 25, sempre in biblioteca, tra le 10 e le 11, cioè durante “L’ora piccola dei piccoli” e dalle 11 alle 12, durante “L’ora della lettura”. E nel corso della notte, mentre andranno alla ricerca del libro, i pupazzi saranno oggetto di un reportage fotografico, e di un resoconto dettagliato delle loro preferenze. Per comprensibili motivi organizzativi la consegna dei pupazzi dovrà avvenire con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 011/011.9279509 oppure scrivendo a biblioteca@bibliopan.it. Una selezione degli scatti fotografici realizzati ai pupazzi e la relativa bibliografia entrerà a far parte di una mostra itinerante che potrà essere ospitata presso le biblioteche Sbam o presso le scuole che ne faranno richiesta.