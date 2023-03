BOSCONERO – Un’occasione per conoscere le nuove misure di finanziamento della Regione Piemonte a favore delle imprese. L’appuntamento, al teatro comunale, organizzato dall’Amministrazione comunale è per le 18.30 di venerdì 17 marzo. Parteciperanno all’incontro Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte; Paolo Furno, Dirigente del settore Competitività della Regione, e Filippo Provenzano, Segretario provinciale Cna di Torino.

Modera Ilario Peila, Assessore all’Artigianato e alle Attività Produttive del Comune. «Un’iniziativa rivolta alle aziende, organizzata dall’Amministrazione comunale di Bosconero per avvicinare la Regione Piemonte agli imprenditori e per agevolare il dialogo con la struttura regionale a sostegno delle attività produttive del nostro territorio – commenta il Sindaco Paola Forneris – Sarà una gradita occasione per incontrarsi».