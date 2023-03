RIVAROLO CANAVESE – Ieri, domenica 12 Marzo a Cavallermaggiore in provincia di Cuneo, si sono tenuti i campionati regionali di karate SKI-I Piemonte-Valle d’Aosta, che si alternano con le sedi della provincia di Torino. Decisamente gratificante il numero degli iscritti, che ha raggiunto quota 300, la maggior parte principianti e sotto i 13 anni, dato che rappresenta un gran bel segno di continuità per il karate SKI-I e anche per la Rem Bu Kan, che ha partecipato con ben 59 atleti di tutte le età ed ha ottenuto numerosi piazzamenti, oltre ad aggiudicarsi ben 8 titoli di “Campione regionale” nelle varie categorie dai 7 ai 18 anni. I campioni regionali sono: Oreste Bertone nel kata 0-7 anni cinture bianche (sezione Ozegna); Umberto Mattia Campisi nel kata 8-10 anni cinture bianche 8kyu masc (sezione Ozegna); Cecilia Nepote Fus nel kata 8-10 anni cinture bianche 9-10 kyu Femm (sezione Rivarolo); Arturo Madeddu nel kumite 11-10anni cinture marroni masch (sezione Rivarolo); Ian Luwali nel kata 11-13 anni cinture bianche (sezione Ozegna); Gabriel Polacchini nel kumite 12-13 anni cinture marroni (sezione Ozegna); Andrea Marangoni nel kumitè 14-17 anni cinture marroni e nere (sezione Rivarolo) e Giorgio Padoan nel kata 18-39 anni cinture nere (sezione Rivarolo).

Da sottolineare che la categoria 8-10 anni cinture bianche, aveva ben 70 partecipanti, che si sono confrontati in gironi all’italiana, quindi con eliminazione diretta, per decretare gli 8 finalisti a punteggio. Da segnalare anche Giada Strobietto (sezione Rivarolo) arrivata quinta, che si è scontrata con la compagna Vittoria Benedetto (sezione Rivarolo), nell’eliminazione diretta proprio in questa categoria così numerosa. I piazzamenti per il Kata dopo le indicazioni dei campioni regionali, categoria per categoria, sono i seguenti: 0-7 anni cinture bianche, terzo Tommaso Giacomodonato (sezione Ozegna) e quarto Mario Masia (sezione Ozegna); 8-10 anni cinture bianche 8 kyu, quarto Kevin Cojan (sezione Ozegna); 8-10 anni cinture giallo-arancio, secondo Leonardo Galimi (sezione Rivarolo) e quarta Rebecca Cesare (sezione Rivarolo); 8-10 anni cinture verde-blu, quarta Astrid Lucia Madeddu (sezione Rivarolo); 11-13 anni cinture giallo-arancio, Giulia Costanzo (sezione Castellamonte); 11-13 anni cinture marrone, seconda Alessandra Gasparini (sezione Rivarolo) e quarto Stefano Tomaino (sezione Rivarolo); 14-17 anni cinture marrone, Riccardo Marengo (sezione Castellamonte) e terzo Ivan Agostinello (sezione Rivarolo); 14-17 anni cinture nere, secondo Matteo Cavallero (sezione Castellamonte) e terzo Andrea Marangoni (sezione Rivarolo); 18-39 anni cinture nere, terzo Daniele Tomaino (sezione Rivarolo) e quarto Matteo Spezzano (sezione Ozegna); Categoria oltre 40 anni, terzo Fernando De Lio (Rivarolo).

Notevoli i risultati anche per la competizione Kumitè, che dopo i piazzamenti al primo posto sopra citati i seguenti piazzamenti: 10-11 anni cinture marroni, seconda Chiara Vernetti But (sezione Rivarolo); 12-13 anni cinture marrone, secondo Stefano Tomaino (sezione Rivarolo) e quarta Alessandra Gasparini (sezione Rivarolo); 14-17 anni cinture marroni, terza Cristina Rusu (sezione Rivarolo); 14-17 anni cinture nere, terzo Matteo Cavallero (sezione Castellamonte); 18-39 anni cinture marroni, quarta Barbara Costantino (sezione Rivarolo); 18-39 anni cinture nere, terzo Daniele Tomaino (sezione Rivarolo).

Erano presenti i titolari nazionali Rem Bu Kan in qualità di allenatori, Pasquale Rizzo e Lorenzo Terzano, per la sezione di Ozegna, orgogliosi e molto soddisfatti dei brillanti risultati ottenuti dai loro giovanissimi allievi, che hanno esordito nella loro prima gara regionale. Marco Buffo allenatore per la sezione di Rivarolo, ha espresso grande soddisfazione per la nuova generazione, che ha evidenziato notevoli miglioramenti, considerando che si è solo a metà stagione sportiva e tali risultati, sono arrivati dopo le soste forzate per covid. Mentre Giulia Buffo, Alessandro Sacco e Riccardo Carlino assenti per influenza, con il supporto tecnologico, hanno potuto seguire on line le competizioni. Giulia, allenatrice della sezione di Castellamonte e Ivrea, si è dichiarata soddisfatta per i piazzamenti ottenuti dai suoi allievi, grazie al lavoro svolto in palestra, considerazione condivisa dal direttore tecnico Giacomo Buffo, che dichiara di aver constatato un buon livello tecnico, anche per coloro che non hanno raggiunto il podio. Stessa considerazione da parte del responsabile regionale Maestro Mario Bessolo.

Il prossimo appuntamento sarà lo stage primaverile nella consueta località di Igea marina mentre a fine maggio si terranno i campionati Italiani, in vista dei prossimi campionati mondiali, che si disputeranno a fine agosto in Ungheria.

