SAN BENIGNO – San Benigno ora ha una sua Pro Loco. La “ProSanbe”, il cui inter costitutivo era partito settimane addietro, è nata ufficialmente lunedì scorso quando, al secondo piano di Villa Volpini, i soci fondatori si sono ritrovati per eleggere il primo direttivo. La responsabilità di guidare il nuovo sodalizio è stato affidato a Marco Gatto: oltre al Presidente compongono il direttivo anche Giulia Cagnardi, Martina Stella, Valentina Contratto, Pierpaolo Bombini, Davide Miroglio e Fabio Notario.

«La nascita di una Pro Loco sul nostro territorio era uno dei punti del programma che abbiamo presentato agli elettori, e che siamo lieti di aver potuto attuare – spiega il Sindaco Alberto Graffino – Daremo tutto il supporto possibile a questo sodalizio, dal momento che lo riteniamo un mezzo fondamentale per sviluppare quel senso di comunità che stiamo perseguendo e anche per realizzare eventi sul territorio, pur sapendo che questo gruppo deve avere, come è gusto che sia, una vita assolutamente autonoma rispetto all’Amministrazione comunale». Troppo presto, al momento, parlare di iniziative. Per definire il calendario di appuntamenti ci sarà tempo: «E sono sicuro che non mancheranno – aggiunge il primo cittadino – Ho visto un buon numero di giovani: il loro entusiasmo è una garanzia per il successo della Pro Sanbe.

E con loro ci sono anche persone che provengono dai borghi e dalle altre associazioni cittadine, per unire all’entusiasmo anche l’esperienza». I primi passi della ProSanbe saranno dedicati alla disbrigo delle formalità burocratiche: a questo scopo numerosi volontari hanno già dato la propria disponibilità ad affiancare il direttivo per compiere i primi passi nel complicato mondo delle scartoffie. Nei prossimi giorni sarà aperta anche una casella mail e una pagina social, che servirà per mettere al corrente la cittadinanza delle novità in programma. Le porte del sodalizio sono ancora aperte per chi si vuole tesserare, sostenendo in questo modo le attività del gruppo.