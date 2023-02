CIRIÈ – La città di Ciriè è in lutto per la scomparsa, all’età di novantasei anni dell’ex sindaco Mario Sasso che è venuto a mancare nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2023, storico rappresentante della Democrazia Cristiana era stato prima assessore, e poi primo cittadino all’inizio degli anni ottanta.

Ma era soprattutto conosciuto per il suo modo di fare da gentiluomo. Aveva svolto l’attività di geometra oltre ad essere anche un buon difensore del Club Sport Ciriè divenne poi in seguito anche presidente della società.



Era nato nel 1926, aveva lo studio in centro a Ciriè che ora è gestito dal figlio Giorgio e dal nipote Francesco, Mario ebbe i suoi primi incarichi pubblici nel lontano 1953 con la tessera della Democrazia Cristiana. Rimase nell’amministrazione che vedeva come primo cittadino Vittorio Ghiardi, Giovanni Mussa e poi Giampaolo Brizio, quando quest’ultimo divenne presidente della Regione Piemonte, diventò primo cittadino nel 1980 sino al 1985, al termine di questo mandato decise di ritirarsi dalla vita pubblica, ma ricoprì ancora incarichi come consigliere nel collegio dell’ordine dei geometri.



Iniziò a giocare a calcio nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale. A guerra terminata nel 1946, fu tra i fondatori dello Sport Club Ciriè, non solo un calciatore. Mario Sasso per il Ciriè è stato anche dirigente, allenatore, vicepresidente e presidente.

Questo grande amore per lo sport, lo aveva trasferito al figlio Pierangelo che è venuto a mancare prematuramente nell’aprile del 2017, e che, proprio come il padre, fu un bravo giocatore e poi dirigente nell’ambito del ciclismo oltre che un giornalista sportivo.

Mario Sasso lascia il figlio Giorgio con la moglie Marina, i nipoti Serena, Giulia, Matteo e Francesco, la nuora Claudia. I funerali si sono svolti giovedì 9 febbraio nel duomo San Giovanni Battista di Ciriè.