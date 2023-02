CASTELLAMONTE – Presentati ufficialmente la Bela Pignatera e il Primo Console, personaggi dell’Antico Carnevale di Castellamonte. La kermesse, alla sua 69esima edizione, è entrata nel vivo nella serata di ieri, sabato 11 febbraio 2023. Il corteo storico e l’esibizione dei gruppi ospiti hanno aperto la serata, che entrata nel clou del divertimento e dell’emozione con l’uscita ufficiale della Bela Pignatera (Isabella di Montebello) e del Primo Console (il conte Bernardo Gaio) Michela Valerio e David Mellini, da Palazzo Botton, accompagnati dalla loro figlioletta Beatrice.

Nonostante il freddo, la gente ha acclamato festosa i due “regnanti” (Leggi qui l’articolo e guarda il video con l’intervista). L’Antico Carnevale proseguirà oggi con la festa dedicata ai bambini, per poi riprendere mercoledì 15 febbraio con una serata teatrale a cura della compagnia Ordinesparso presso il teatro parrocchiale. Giovedì 16 divertimento puro con il Ballo in Maschera del Giovedì grasso. Nella mattinata di domenica 19 febbraio si terrà invece in piazza Vittorio Veneto la presentazione del Re Pignatun, la cui identità è un mistero anche per il Pignatun stesso. La kermesse si concluderà mercoledì 22 con la sfilata notturna dei carri allegorici e il tradizionale rogo del Pignatun.

