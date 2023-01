LEINI/SAN MAURO – Lotteria Italia: premi “di consolazione” a Leini e San Mauro

LEINI/SAN MAURO – La lotteria Italia si ricorda del torinese, anche se soltanto con i premi di terza categoria (vale a dire quelli da 20mila euro….ma sputaci sopra!!!). A farla da padrone nei cinque premi di prima categoria, quelli da 5 milioni a un milione, Lazio (con tre biglietti vincenti su cinque) ed Emilia Romagna.

Anche i premi di seconda categoria, quelli da 50mila euro, non hanno sorriso al Piemonte, baciando invece Lazio ed Emilia Romagna (ancora), Toscana, Sicilia, Abruzzo, Campania e Veneto. Solo tra i centottanta premi di terza categoria il Piemonte ha avuto qualche motivo di soddisfazione. Sette tagliandi vincenti sono stati venduti a Torino, uno a Collegno, e poi uno a Leini e uno a San Mauro. I numeri di serie: A 314392 per il tagliando leinicese, serie O 121511 per quello di San Mauro.