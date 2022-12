IVREA – Arrestato con oltre un chilo di cocaina in auto

IVREA – Ancora una volta la Polizia di Stato, con le sue pattuglie impegnate nella quotidiana opera di vigilanza e controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un soggetto trovato in possesso 1.100 gr. di cocaina.

In questo caso l’arresto e il sequestro sono da ricollegare alle attività della Polizia Stradale che controlla costantemente la sicurezza sulla nostra rete autostradale anche attraverso servizi mirati predisposti in prossimità degli svincoli e delle barriere per il pedaggio.

Durante uno di questi servizi, svolto nei giorni scorsi in prossimità dello svincolo di Biandrate (NO), una pattuglia della Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Novara Est -, operativa sull’Autostrada A/4 Torino – Milano, ha notato una Citroen C3, di colore scuro il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha cambiato direzione immettendosi sulla bretella A/4-A/5 verso Ivrea.

I poliziotti hanno deciso di seguire l’autovettura e dopo alcuni chilometri, presso il Casello Autostradale di Ivrea, di fermarla e di sottoporla ad un controllo. Il conducente, un cittadino italiano residente nel torinese, si è mostrato nervoso tanto da alimentare ulteriori sospetti negli agenti che dopo un’accurata perquisizione del mezzo, all’interno del vano di alloggiamento della ruota di scorta che nella circostanza risultava adagiata sul sedile posteriore dell’auto, hanno trovato un panetto, del peso di 1 Kg e 100 gr., di sostanza polverosa di colore bianco.

Dagli accertamenti eseguiti, con la collaborazione del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea (TO), la sostanza rinvenuta è risultata essere cocaina per un peso complessivo di Kg. 1,100 ed un valore, sul mercato, di oltre 300 mila euro.

Al termine degli accertamenti, notiziato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ivrea l’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è stato associato presso la Casa Circondariale di Ivrea a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dall’inizio dell’anno la Polizia Stradale di Novara Est ha eseguito vari sequestri di sostanza stupefacente, per oltre 50 Kg, trasportata da vari corrieri in transito sull’autostrada A4 e destinata a consumatori presenti in Piemonte e Lombardia.

La Procura di Ivrea ha richiesto al Gip la convalida dell’arresto e l’emissione di misura cautelare. Il procedimento è in fase di indagini.