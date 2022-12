FAVRIA – Ai volontari de “La Fenice” consegnati gli attestati di ringraziamento della Regione Piemonte (FOTO)

FAVRIA – Un doppio momento sentito e partecipato quello che si è svolto lo scorso fine settimana a Favria e che ha visto al centro dell’attenzione i componenti del gruppo Protezione civile La Fenice, che ormai da diverse stagioni opera nel territorio del Canavese e che si mette costantemente a disposizione dei cittadini.

L’occasione è stata la consegna degli attestati di ringraziamento della Regione Piemonte, che è andata in scena nella mattinata di domenica 18 dicembre, ai volontari della realtà che ha la sua sede legale a Favria e quella operativa in quel di Oglianico.

Un gruppo, oggi guidato da Andrea Bollero, che è sempre in prima linea e che nel periodo della pandemia ha dato ampiamente il suo apporto, come del resto confermato dal numero davvero grande di servizi che sono stati condotti in porto.

Lo scorso fine settimana La Fenice si è data appuntamento alle ore 11 presso la Chiesa di San Pietro e Paolo per la messa commemorativa volta a ricordare i volontari che sono “andati avanti” in questi ultimi anni, mentre l’attenzione si è poi spostata nel salone polivalente di via Nardo Barberis 6, dove sono state consegnate le targhe commemorative alle famiglie di Alberto Caragli, Claudio Bianco e Pasquale Pignone.

Successivamente a ricevere, con pieno merito, gli attestati per aver operato a sostegno nell’emergenza pandemiologica tra il 2020 ed il 2022 sono stati 33 volontari, ovvero Erika Antenucci, Loris Ardissone, Simone Ardissone, Giuseppe Bioletto, Alessio Bollero, Andrea Bollero, Francesco Bollero, Concettina Bruno, Graziano Bufalo, Beatrice Bugni, Marcello Cagnazzo, Leonardo Capuano, Matteo Carbonatto, Andrea Cerutti, Giuseppe Clingo, Benedetta Collura, Angela Ferrari, Massimo Facini, Arcangelo Frija, Pietro Frija, Cosimo Furfaro, Maria Rosa Furfaro, Giuseppe Giacomin, Antonio Iemma, Bruna Giuliana Manavella, Gabriel Maximeasa, Franco Nebuloni, Angelo Palandella Scarcia, Carla Pesci, Giorgio Picchiottino, Marina Scaduto, Anna Sorrentino e Giuseppe Sorrentino.

Infine, l’iniziativa, che ha visto anche la presenza del coordinatore Provinciale di Torino, Leonardo Capuano e del Referente Area COM Cuorgnè, Luca Cattaneo, oltre di alcuni rappresentanti delle Amministrazioni comunali canavesane con le quale la Protezione civile collabora, si è conclusa con un rinfresco che è servito anche come momento nel quale scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti feste natalizie.

