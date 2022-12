LOMBARDORE – Doppio appuntamento per le festività natalizie (FOTO)

LOMBARDORE – Due iniziative, nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, per celebrare le imminenti festività. Il primo è andato in scena nel centro ricreativo culturale, dove una notevole quantità di panettoni ha atteso di essere ritirata dagli over settantenni, distribuita dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale guidati dal Sindaco Rocco Barbetta. Un’occasione per il tradizionale scambio di auguri.

La seconda è stata, invece, è stata rivolta a tutta la popolazione, ed in particolar modo ai bambini. Babbo Natale, con il suo seguito di elfi e folletti, ha attraversato le strade di Lombardore con la sua slitta, trainata da due cavalli bianchi (che non erano proprio renne, ma del resto siamo in Piemonte, e non in Lapponia, e anche Babbo Natale si sarà adeguato ai nostri usi e costumi) donando caramelle a chiunque incontrasse sul suo cammino.

