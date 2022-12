OZEGNA – ELOGE: al Palazzo della Regione Veneto la cerimonia di premiazione (FOTO)

OZEGNA – Questa mattina, giovedì 1 dicembre 2022, presso il Palazzo della Regione Veneto a Venezia, Ozegna e il suo Sindaco Sergio Bartoli sono stati premiati dal Consiglio Europeo con il marchio della buona Governance ELOGE che consiste in una certificazione, nonché una targa e un dodecaedro di cristallo che rispecchia i 12 principi.

Su più di 100 comuni partecipanti, solo 39 sono stati premiati in tutta Italia, ma soprattutto, Ozegna è tra i soli 2 comuni della Regione Piemonte e l’unico nell’intera provincia Torinese.

Un marchio Europeo prestigioso che è stato assegnato secondo una valutazione sancita da 12 principi fondamentali per la buona amministrazione, che sono:

Partecipazione Civica, Rappresentanza, Corretto svolgimento delle elezioni; ricettività; efficienza ed efficacia; apertura e trasparenza; stato di diritto; comportamento etico; competenza e capacità; innovazione e apertura al cambiamento; sostenibilità e visione di lungo termine; solidità nella Gestione Finanziaria; diritti umani, dersità culturale, coesione sociale; responsabilità.





Importanti le considerazioni del Sindaco Bartoli nella Sala conferenze della Regione che, emozionato, ha commentato davanti alla Commissione Europea e ai Sindaci delle varie Regioni d’Italia presenti:

“È per me un grande onore essere oggi qui davanti ai colleghi Sindaci e alla commissione Europea che ha valutato l’operato della nostra amministrazione e ci ha assegnato il marchio Eloge con un punteggio di 3.88 su un massimo di 4, e per questo vi ringrazio. Volevo inoltre ringraziare tutti i miei cittadini, i funzionari, i Consiglieri, in particolare il Vice Sindaco Federico Pozzo qui presente e al Consigliere Arianna Morutto che si sono occupati in prima persona e tutte la mia gente che assieme a noi hanno dato cuore e animo per raggiungere questo fantastico risultato.

Non nego la complessità della procedura che ci ha permesso di arrivare sino a qui, ma se non ci siamo demoralizzati è proprio perché abbiamo capito l’importanza di tale progetto che indica punti cardine per gestire la cosa pubblica. Ho l’onore di poter rappresentare con il mio comune oltre trenta comuni facenti parte del Canavese, un territorio in provincia di Torino ai piedi della Valle d’Aosta, istituendo un brand (Made in Canavese) che vada a valorizzare le nostre terre, i nostri prodotti, gli eventi, il turismo e la cultura del nostro territorio.

Il mio impegno è quello di promuovere il marchio ELOGE spiegando l’importanza di autovalutarsi, siccome ti mette davanti alla realtà di come si sta amministrando e di come si dovrebbe amministrare. Questa autovalutazione è un termometro importante che permette a noi amministratori di riflettere e di migliorare con più professionalità e attenzione per il bene comune. Questa certificazione non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza, che ci responsabilizzerà per proseguire ad operare in maniera vigile e con totale trasparenza e ci vedrà ancora protagonisti in tavoli di lavoro organizzati dall’Europa. Grazie a tutti.”

